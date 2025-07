Ein letzter Schlag für Fans: EA macht Anthem 2026 komplett unspielbar

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Ein Spiel, das einst als Hoffnungsträger für Bioware galt, verabschiedet sich endgültig: Anthem wird am 12. Januar 2026 offline gehen – und danach nie wieder spielbar sein. Was 2019 als ambitioniertes Looter-Shooter-Projekt begann, endet nun in kompletter Bedeutungslosigkeit. Kein Offline-Modus, keine Community-Server, keine Refunds. Was bleibt, ist Frust.

Anthem war einst Biowares große Antwort auf Destiny. Fliegen, ballern, looten in Hightech-Anzügen, die an Iron Man erinnerten, durch eine Open World. Doch der Traum zerplatzte schnell. Technische Probleme, fehlende Inhalte und eine schwache Story ließen das Spiel schon kurz nach Release abstürzen. Ins Bodenlose!

Ein großes Update, intern als „Anthem 2.0“ bekannt, sollte die Wende bringen. Doch bereits im Februar 2021 wurde es eingestellt. EA verlegte Biowares Ressourcen lieber auf Dragon Age und Mass Effect. Mit durchwachsenem Erfolg. Seitdem dümpelte Anthem im Wartungsmodus dahin.

Kein Abschied mit Anstand, sondern einfach das Licht aus!

Die Abschaltung kommt nicht nur überraschend, sie ist auch endgültig. In einem FAQ erklärt EA klipp und klar: „Anthem wurde als Online-Only-Titel entwickelt. Nach dem Server-Shutdown ist das Spiel nicht mehr spielbar.“

Keine Entschädigungen, keine Umstellung auf Offline-Betrieb, selbst zuvor gekaufte Items mit Echtgeld-Währung sind verloren. Wer Anthem besitzt, hat ab Januar 2026 nur noch eine nutzlose Verknüpfung in seiner Spielebibliothek. Da kommt eine Petition von Spielenden gerade recht!

Druck durch „Stop Killing Games“-Bewegung?

Der Zeitpunkt wirkt strategisch: Die Kampagne „Stop Killing Games“ hat gerade über eine Million Unterschriften in Europa gesammelt. Ziel ist es, Entwickler gesetzlich dazu zu verpflichten, abgeschaltete Spiele zumindest im Offline-Modus spielbar zu halten oder der Community Werkzeuge zur Erhaltung zu geben.

Ob EA Anthem jetzt gezielt vorher vom Markt nimmt, bevor gesetzliche Auflagen greifen könnten? Möglich. Der Frust der Community dürfte dadurch nicht kleiner werden. Anthem wird am 12. Januar 2026 abgeschaltet, so viel ist sicher. Ein letzter Flug geht sich noch aus.