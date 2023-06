Ein Blick auf die Top-Spiele von Twitch: Ihren Erfolg enthüllen und Lektionen für angehende Streamer lernen

Twitch: Der größte Gaming-Streaming-Dienst der Welt (c) Twitch

Die Streaming-Kultur ist ein lebendiges und sich schnell entwickelndes Universum, in dem Twitch eine dominierende Rolle spielt. Die Beliebtheit der Spiele auf dieser Plattform schwankt, sie erobern ein weltweites Publikum und verschwinden manchmal wieder. In diesem Artikel werden die meistgesehenen Spiele auf Twitch untersucht, ihre Erfolgsgeheimnisse aufgedeckt und Einblicke gegeben, die andere Streamer/innen nutzen können.

Spiele, die auf Twitch viele Zuschauer anlocken, haben in der Regel ein paar Dinge gemeinsam. An erster Stelle steht das Engagement. Spiele, die nicht nur eine große Spieltiefe bieten, sondern auch die Interaktion zwischen dem Streamer und den Zuschauern ermöglichen, ziehen die Aufmerksamkeit auf sich. Diese interaktiven Spiele können das Gemeinschaftsgefühl fördern, indem sie die Zuschauer in die Entscheidungsfindung oder die Spielhandlungen einbeziehen.

Ein weiteres Element, das sich oft als entscheidend erweist, ist die visuelle Attraktivität. Ein Spiel, das ästhetisch ansprechend ist, mit hochwertigen Grafiken, einem unverwechselbaren Stil und auffälligen Animationen, kann die Zuschauer fesseln und ihr Spielerlebnis verbessern. Daher stehen Spiele mit einer einzigartigen und fesselnden Ästhetik auf Twitch häufig ganz oben.

Und schließlich ist die Fähigkeit, die Inhalte frisch zu halten, entscheidend. Spiele, die regelmäßig Updates veröffentlichen, neue Inhalte einführen oder Live-Events veranstalten, schaffen es, das Interesse der Zuschauer aufrechtzuerhalten. Diese Elemente sorgen dafür, dass ein Spiel frisch und aufregend bleibt und jeder Stream möglicherweise etwas Neues bietet.

Die Spiele

Jetzt wollen wir uns ein paar Spiele ansehen, die auf Twitch Wellen geschlagen haben. Die meistgesehenen Spiele auf Twitch geben wertvolle Hinweise darauf, was ein Spiel zum Zuschauen spannend macht. Wenn Streamer diese Elemente verstehen und einbeziehen, können sie ihre Inhalte verfeinern und ihre Zuschauer effektiver einbinden. Beim erfolgreichen Streaming geht es nicht nur um das Spiel, das du spielst, sondern auch darum, wie du es spielst und mit deinem Publikum interagierst.

Fortnite und PUBG, die Pioniere des Battle-Royale-Genres, gehören seit jeher zu den meistgesehenen Spielen auf der Plattform. Diese Spiele fesseln die Zuschauer mit ihren hohen Einsätzen, dem kompetitiven Gameplay und den unvorhersehbaren Ergebnissen. Der Nervenkitzel, als letzte Person oder als letztes Team aus einem Pool von hundert Spielern hervorzugehen, ist ein fesselndes Erlebnis. Außerdem wecken die ständigen Aktualisierungen und thematischen Events das Interesse am Spiel immer wieder aufs Neue. Der österreichische Streamer DomizAim spielt eine Menge Ranglistenspiele, die die Zuschauer genießen können.

Street Fighter 6 ist ein weiteres Spiel, das in der Streaming-Welt Wellen geschlagen hat. Seine Popularität auf Twitch wächst, und der österreichische Streamer Moldran gehört zu denjenigen, die zu den steigenden Zuschauerzahlen beigetragen haben. Das Spiel bietet wie seine Vorgänger spannende, hochkantige Action, die die Zuschauer fesselt. Das tiefgründige, strategische Gameplay und die dynamische Grafik bieten den Streamern viele interessante Inhalte, die sie kommentieren können, und sorgen so für unterhaltsame Streams, die viele Zuschauer anziehen. Aber es geht nicht nur um die Action – die vielfältigen Charaktere und die tiefgründige Geschichte des Spiels sorgen für zusätzliches Interesse und lassen die Zuschauer immer wieder zurückkommen. Der Erfolg von Street Fighter 6 auf Twitch zeigt, wie wertvoll das Streaming von Spielen ist, die eine Mischung aus spannendem Gameplay, visuellem Reiz und reichhaltigen, fesselnden Inhalten bieten.

Auch Dark Souls, ein Spiel, das für seinen Schwierigkeitsgrad bekannt ist, hat auf Twitch an Beliebtheit gewonnen. Die Zuschauer/innen sehen gerne zu, wie Streamer/innen sich mit herausfordernden Inhalten auseinandersetzen, und bieten den Streamer/innen eine Plattform, um ihre Fähigkeiten und ihre Ausdauer unter Beweis zu stellen. Das zeigt, dass herausfordernde Spiele zu fesselnden und lohnenden Streams führen können. Der österreichische Streamer Hantzbro zeigt das am besten mit seinen Speedruns.

Worauf kommt es an?

Eine der wichtigsten Lektionen für Streamer/innen ist die Förderung von Engagement. Die Spiele, die auf Twitch erfolgreich sind, fördern die Interaktion zwischen dem Streamer und den Zuschauern. Das kann durch spielinterne Mechanismen geschehen, die es den Zuschauern ermöglichen, sich zu beteiligen, wie Abstimmungssysteme oder Chat-Integrationen, oder einfach durch die Kommentare des Streamers und die Konversation mit den Zuschauern.

Als Streamer ist es wichtig, dass du in deinen Streams ein Gefühl der Gemeinschaft erzeugst. Interagiere mit deinen Zuschauern, antworte auf ihre Kommentare und gib ihnen das Gefühl, dass sie ein Teil des Spielerlebnisses sind. Das kann bedeuten, dass du Community-Events wie Spiele oder Wettbewerbe veranstaltest oder einfach regelmäßig Fragen und Antworten stellst oder im Chat interagierst. Auf diese Weise baust du dir eine treue Zuschauer-Basis auf, die mit größerer Wahrscheinlichkeit zu künftigen Streams zurückkehren und deine Inhalte mit anderen teilen wird.

Diversifizierung und Anpassungsfähigkeit

Erfolgreiche Streamer wissen, dass Diversifizierung der Schlüssel ist. Auch wenn es wichtig ist, ein Hauptspiel zu haben, für das du bekannt bist, kannst du mit verschiedenen Spielen für Abwechslung sorgen und ein größeres Publikum ansprechen. Aus diesem Grund siehst du oft Top-Streamer, die neben ihren Lieblingsspielen auch die neuesten Veröffentlichungen oder Trendspiele spielen.

Diese Anpassungsfähigkeit bedeutet auch, dass du immer auf dem Laufenden bist, wenn es um Neuigkeiten und Trends in der Spielebranche geht. Ganz gleich, ob es sich um die Veröffentlichung eines neuen Spiels, ein wichtiges Update eines bestehenden Titels oder eine aktuelle Herausforderung oder ein Meme in der Gaming-Community handelt – wenn du diese Entwicklungen kennst und in deine Streams einbaust, kannst du Zuschauer anziehen.