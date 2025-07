Wie du die Beta von EA Sports FC 26 vor allen anderen spielen kannst

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Die Spannung ist groß: EA Sports FC 26 will das Fußballspiel neu definieren und du kannst schon vor Release einen ersten Blick darauf werfen. Die geschlossene Beta startet bald, doch viele Fans fragen sich: Wie bekommt man überhaupt Zugang und einen der begehrten Codes?

So sicherst du dir einen Beta-Code

Um an der Beta teilnehmen zu können, brauchst du einen speziellen Code. Dieser wird direkt an die E-Mail-Adresse deines EA-Kontos geschickt. Aber Achtung: Nicht jeder bekommt automatisch einen. Du musst vorher dafür sorgen, dass du überhaupt in den Auswahlpool kommst.

Der Weg dorthin ist eigentlich recht simpel:

Gehe auf die offizielle EA-Website in den Unterbereich „My Account“ und logge dich ein.

Öffne deine Kontoeinstellungen (klick auf dein Profilbild).

Wähle „Kommunikationseinstellungen“ aus.

Aktiviere die Option „E-Mail zu EA-Produkten, News, Events und Aktionen erhalten“.

Gib deine bevorzugte Plattform an und speichere alles ab.

Hast du alles gespeichert? Dann ist deine Aufgabe eigentlich erledigt. Damit signalisierst du EA, dass sie dir Infos und Einladungen schicken dürfen. Garantiert ist ein Platz in der Beta damit nicht, aber ohne diese Einstellung hast du gar keine Chance.

Wann startet die Beta und wann kommen die Codes?

Die Beta von EA Sports FC 26 läuft dieses Jahr vom 8. August bis 26. August 2025. Die ersten Codes sollen laut EA bereits am 4. August verschickt werden. Erfahrungsgemäß kommen sie in mehreren Wellen, also gib nicht gleich auf, falls du am ersten Tag leer ausgehst. Du könntest auch leer ausgehen. Ein Blick in den Spam-Ordner deiner E-Mails schadet auch nie, manchmal landen die Einladungen auch dort. Ansonsten ist es auch nicht schlecht, zwischendurch mal wieder die lustigen Mails im Spam-Ordner zu lesen. Wer möchte nicht 1,2 Millionen von einer verstorbenen Tante in Australien erben?

Was erwartet dich in der Beta?

Die geschlossene Beta ist ein Vorgeschmack auf das fertige Spiel. Du bekommst nicht alles zu sehen, sondern nur eine Auswahl an Modi. Meist sind Karriere-Modus, Ultimate Team, Clubs oder klassische Kick-Off-Matches dabei. Welche Kombination du spielen kannst, wird zufällig entschieden.

Auch die Teams und Trikots sind noch nicht auf dem neuesten Stand. Transfers aus dem aktuellen Sommerfenster fehlen, und die Kits entsprechen noch der letzten Saison. Trotzdem ist die Beta die beste Möglichkeit, die neuen Features und das überarbeitete Gameplay vor allen anderen auszuprobieren.

EA betont jedes Jahr: Die Codes werden zufällig verteilt. Selbst wenn du in der FC 25-Beta dabei warst, heißt das nicht, dass du diesmal wieder einen bekommst. Es ist also pures Glück, ob du einen Platz ergatterst. Manchmal hilft es auch eine etwas weniger prominente Plattform auszuwählen… Heißt, nicht unbedingt PS5 auswählen, wenn man auch eine Xbox Series daheim hat.

EA Sports FC 26 erscheint am 26. September 2025. Bereits früher haben wir dir alles zusammengefasst, was wir über das Spiel wissen. Mittlerweile gibt es neue Infos, zu den Ligen, Teams und Stadien. Vorweg: Es werden nicht weniger Lizenzen als im Vorgänger! Außerdem ist in FC 26 Schluss mit „Rage-Quits“. EA führt sogar Strafen dafür ein. Endlich!