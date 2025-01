EA Sports FC 25: Neues Gameplay-Update angekündigt

Electronic Arts hat ein bedeutendes Gameplay-Update für EA Sports FC 25 vorgestellt, das zentrale Spielsysteme wie Passen, Schießen und das Offensivspiel überarbeitet. Laut dem Unternehmen handelt es sich um die größte Gameplay-Überarbeitung in der Mitte einer Saison, die jemals am Spiel vorgenommen wurde. Der Titel ist der zweite Teil der Fußballsimulationsreihe des Unternehmens, nachdem die Partnerschaft mit der FIFA beendet wurde.

Trotz des neuen Namens bleibt das Kern-Gameplay sowie die Lizenzierung unverändert, da EA Sports FC weiterhin auf den Grundlagen von FIFA basiert. Bei der Veröffentlichung von EA Sports FC 25 traten einige Probleme auf, die die Kontrolle der Verteidigung erschwerten. Der Entwickler hat diese Probleme jedoch durch verschiedene Updates behoben. Nun wurde ein umfassendes Gameplay-Update angekündigt, das Passen, Schießen, Torwart und andere grundlegende Spielmechaniken in EA Sports FC 25 verändern wird. Bereits das Titel-Update 7 brachte einige Fixes mit sich.

The #FC25 Gameplay Refresh Update is releasing soon, our most significant mid-season gameplay update ever.

💬 Driven by Community Feedback

🎮 Major updates to core gameplay

⚽ A renewed emphasis on fluid offensive gameplay

🙌 And more…

See the full overview in the latest… pic.twitter.com/lhjvkl4zBD

— EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) January 15, 2025