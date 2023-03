E3 2023 ohne Aussteller? – Ubisoft macht eigene Veranstaltung

Früher war die E3 für die Gaming-Branche nicht wegzudenken. Alles was wichtig war, wurde dort drüben in Los Angeles (USA) vorgestellt. Für die diesjährige E3-Veranstaltung hat sich nun auch offiziell Ubisoft zurückgezogen. Der französische Videospiele-Publisher macht seine eigene “Ubisoft Forward”-Veranstaltung. Am 12. Juni werden wir wohl im Live-Event Updates zu Assassin’s Creed Mirage und Avatar: Frontiers of Pandora erhalten.

Ubisoft möchte im Jahr 2023 eine “andere Richtung gehen”, wie man VGC enthüllte. Das heißt, dass alle großen Namen für die E3 2023 fehlen, nun auch Ubisoft. Der Herausgeber von Assassin’s Creed & Co befindet sich damit in Gesellschaft von anderen Branchengrößen wie Nintendo, Sony und Xbox.

Die Frage stellt sich schon fast: Wird die E3 2023 überhaupt stattfinden? Wie der gut vernetzte Bloomberg-Gaming-Redakteur Jason Schreier auf Twitter schreibt sind sich manche Entwickler noch uneins, ob die E3 überhaupt “wirklich passieren” wird.

One consistent conversation at GDC last week was: "Is your company going to E3?" "No idea." "Is it actually going to happen?" "Who knows?" https://t.co/E3ZJ2SR5Mz

— Jason Schreier (@jasonschreier) March 27, 2023