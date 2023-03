Steht die E3 2023 vor dem Aus? – Absage steht im Raum!

Ein Gerücht, dass immer mehr Branchenkollegen vertreten: Wird die E3 2023 noch diese Woche abgesagt?

Electronic Entertainment Expo (oder kurz: E3) könnte noch diese Woche abgesagt werden! Nachdem Nintendo, Xbox und nun auch Ubisoft angekündigt haben, dass sie nicht an der einst kultigen Gaming-Show teilnehmen werden, wird es ziemlich ungemütlich. Die ersten Gerüchte zur vollständige Absage der E3 2023 tummeln sich bereits in den sozialen Netzwerken!

Woher stammen die Gerüchte? – Andy Robinson von VGC.com teilt auf Twitter mit, dass er nichts Gutes über das Schicksal der E3 2023 gehört hat.

“Es ist oft schwierig, die Fakten von der Vermutung auf der E3 zu trennen, aber es überrascht nicht, dass ich wirklich nichts Gutes höre. Wäre überhaupt nicht überrascht, wenn es diese Woche abgesagt wird – aber ich hoffe, es ist nicht so. Es tut mir so leid für die dahinter, die alles getan haben, was von ihnen verlangt wurde”, so Robinson auf Twitter.

Tom Warren von TheVerve.com kommentierte: “Traurige Zeiten. Viele separate virtuelle Veranstaltungen haben nicht das gleiche Gefühl, als würden Sie diese Momente mit allen teilen.” – Damit spielt er darauf an, dass immer mehr Publisher kostengünstigere Online-Events bevorzugen.

Hollie Bennett, Head of Influencers and Engagement bei Frontiers Development (Jurassic World Evolution, Planet Zoo) kommentierte, dass die “Preise auf der Messe so billig sind wie noch nie”. Geradezu sei es “wild”, wie stark die Preise für die E3 gefallen sind.

E3 2023 mit großer Konkurrenz im Juni

Derzeit ist seitens des Veranstalters noch immer geplant, dass die Electronic Entertainment Expo im Los Angeles Convention Center von Dienstag, 13. bis Freitag, 16. Juni 2023 andauern wird.

Bereits kurz davor, sollte die E3 nicht abgesagt werden, wird das Summer Game Fest zurückkehren, am 9. Juni 2023. Das Xbox Games Showcase samt Starfield Direct ist für den 11. Juni 2023 geplant. Das Ubisoft Forward Live wird am 12. Juni 2023 stattfinden.

Bisher hat PlayStation noch keinen Termin bestätigt, aber ein neues PlayStation Showcase wird wohl im selben Monat stattfinden.

Wie geht es mit der E3 2023 weiter? Von offizieller Seite wurde das Fernbleiben von Ubisoft bisher noch nicht kommentiert. Auch sonst gibt es von den Veranstaltern, ReedPop, keinen Hinweis über eine Absage.