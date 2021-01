Dreharbeiten zu The Mandalorian Staffel 3 starten im April

Fortnite: Die 5 Staffel von Kapitel 2 führte "The Mandalorian" in das Spiel ein. - (C) Epic Games

In einem neuen Bericht heißt es, dass die Dreharbeiten zur 3 Staffel von The Mandalorian bereits am 5. April in Los Angeles starten.

Mit Pedro Pascal als Titel spendenden Mandalorianer, Giancarlo Esposito als Erzrivalen Moff Gideon und einer Vielzahl wiederkehrender Stars wurde The Mandalorian seit seinem Debüt 2019 schnell zu einer der erfolgreichsten Shows.

The Mandalorian erweiterte die Star Wars-Geschichte und führt eine Reihe von Charakteren aus früheren Star Wars-Filmen und TV-Shows ein

Unteranderem Boba Fett (Temuera Morrison), Ahsoka Tano (Rosario Dawson) und Bo-Katan (Katee Sackhoff). Sowohl Boba Fett als auch Ahsokas Auftritte haben ihre eigenen Spinoff-Shows The Book of Boba Fett und Ahsoka ins Leben gerufen, die beide auf Disney + gestreamt werden.

Das Finale der zweiten Staffel hat die bisherige Erzählung von Mando und Baby Yoda, nun in eine neue Richtung gelenkt. Grogu, so der richtige Name Baby Yodas, wurde nämlich von niemand anderem als Luke Skywalker zur Jedi-Ausbildung mitgenommen, wodurch die Möglichkeiten für die dritte Staffel völlig offen bleiben.

Auf Production List hat Herb Scribner nun das Datum des Produktionsstart für die 3 Staffel veröffentlicht. Über Twitter wurde bestätigt, dass die Dreharbeiten zur dritte Staffel am 5. April beginnen. Das ist ein Zeichen dafür, dass die Produktion weiterhin die virtuellen Techniken der ersten beiden Staffeln nutzt um die Produktion weiterhin COVID-sicher zu halten.

Im Tweet kann man sehen, dass falls das Datum zutreffend sein sollte, die dritte Satffel Anfang 2022 erscheinen wird.

Die ersten beiden Satffeln erschienen beide im frühen Winter

Kathleen Kennedy, hat bestätigt, dass The Book of Boba Fett zuerst gedreht wird und den Release-Slot von The Mandalorian bekommen wird. Somit ist ein Winter mit Star Wars gesichert.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die beiden Shows ergänzen werden. Aber es ist klar, dass Disney ein Crossover plant, ähnlich wie bei den Marvel-TV-Shows auf Disney +