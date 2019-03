Moment Dragon’s Dogma? Davon hat man doch ewig nichts gehört.

Dragon’s Dogma ist jetzt schon eine Weile alt. Das Original kam 2012 raus, mit einer Erweiterung ein Jahr später. Damals konsolenexklusiv verkaufte das Spiel im ersten Jahr über eine Millionen Einheiten. 2016 machte es dann nochmal von sich hören, als ein PC Port veröffentlicht wurde, seither hat man aber nicht mehr viel von Dragon’s Dogma gehört. Mitunter liegt das daran, dass es zwar ein jetzt MMO gibt, dies aber exklusiv in Japan erschienen ist.

Die offizielle Synopsis von Netflix liest sich wie folgt:

Basierend auf dem weltbekannten, in einer Open World spielenden Action-RPG, wird Dragon’s Dogma von Capcom als Netflix Original Anime Serie zum Leben erweckt. Die Geschichte folgt einem Mann, der sich an einem Drachen rächen will, der ihm sein Herz geklaut hat. Auf seiner Reise wird der Mann als ‚Arisen‘ ins Leben zurückgeholt. Ein Action Adventure über einen Mann, geplagt von Dämonen, die die sieben Todsünden repräsentieren.“