Disney+: das sind die Film- und Serienhighlights im März

Das erste Jahr für Disney+ in Österreich und Deutschland war eher mäßig. Neben der Erfolgsserie ,,The Mandalorian“ hatte der Disney-Streaming-Service kaum viel Neues zu bieten. Dabei wäre das im Krisenjahr 2020 – als viele Menschen ihr Zuhause nicht verlassen konnten – bitter nötig gewesen.

Spätestens mit der Hitserie ,,WandaVision“ fühlen sich viele frühe Abonnenten der Streaming-Plattform in ihrem Kauf jedoch bestätigt. Ab diesem Jahr kommen fast jeden Monat neue und spannende Inhalte dazu. Zusätzlich kam am 23. Februar mit ,,Star“ eine neue Kategorie, bei der zukünftig Filme und Serien für ein eher erwachseneres Publikum produziert werden.

Marvel auf Disney+:

Auch im März 2021 hat Disney+ einiges auf Lager, um Abonnenten langfristig zu binden. Der Monat startet dabei bereits mit einem Knall, wenn am 5. März das Staffelfinale von WandaVision zu sehen ist. Auch wenn Marvel-Chef Kevin Feige eine zweite Staffel nicht ausschließen möchte, könnte es das bisherige Ende der Serie sein.

Doch Marvel-Fans müssen nicht lange auf neuen Content warten. Mit ,,Gemeinsam Unbesiegbar“ kommt bereits eine Woche später (12.3.) ein Making-Of der beliebten Serie. Und wiederum eine Woche später startet am 19. März die nächste Marvel-Serie ,,The Falcon and the Winter Solider“ auf Disney+. Auch hier erwartet uns jeden Freitag eine neue Folge. Anders als WandaVision, besteht diese Serie jedoch nur aus 6 Episoden.

Direkt am 5. März kommt der neue Disney-Animationsfilm von den Machern von Vaiana und Die Eiskönigin exklusiv auf Disney+. In Raya und der letzte Drache geht es um eine junge Kriegerin, die auf der Sache nach dem letzten Drachen ist, um ihrer Heimat Frieden zu bringen. Ähnlich wie bereits bei Mulan, wird auch Raya per VIP-Zugang zeitexklusiv für zusätzlich 21,99€ verfügbar sein.

Freizugänglich ist der Film allerdings erst ab dem 4. Juni (via Businessinsider).

Mit The Mighty Ducks: Game Changers feiert auch eine beliebte Kultreihe am 26. März ihr Comeback. Schauspieler Emilio Estevez spielt erneut Coach Gordon Bombay, der sein Team aus Eishockey-Spieler zu Höchstleistungen antreibt.

Highlights auf Disney+ im März:

Disney+ ist für 8,99€ monatlich, oder 89,90€ jährlich in Österreich und Deutschland erhältlich.