Überraschung von Capcom: Markenantrag in Brasilien deutet auf Dino Crisis-Comeback hin

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Fans von Survival-Horror erleben gerade ein Déjà-vu. Eine neu entdeckte Markenanmeldung für Dino Crisis in Brasilien entfacht die Hoffnung, dass Capcom die Reihe nach mittlerweile über 20 Jahren endlich wiederbelebt. Das Franchise, das 1999 als „Resident Evil mit Dinosauriern“ startete, gilt längst als Kult – und genau deshalb sorgt die Nachricht für so viel Aufsehen.

Doch wie ernst ist die Spur? Handelt es sich nur um Routine oder steckt tatsächlich mehr dahinter?

Markenregistrierung sorgt für Aufsehen

Die Anmeldung wurde am 3. Juli 2025 beim brasilianischen Patent- und Markenamt (INPI) eingereicht (via ResidentEvil.com.br). Interessant: Ein Antrag vom 8. Juli blieb unbearbeitet, ein weiterer vom 12. August befindet sich aktuell in der Einspruchsfrist.

Das allein muss noch nichts heißen. Viele Marken werden regelmäßig verlängert oder gesichert. Doch Capcom besitzt die Rechte an Dino Crisis bereits seit 1999 und hatte den Namen erst Anfang des Jahres in Japan neu registriert. Der Zeitpunkt der brasilianischen Anmeldung fällt zudem auffällig zusammen mit der Release-Ankündigung von Resident Evil Requiem.

Release-Jahr Titel Plattform(en) Features 1999 Dino Crisis PlayStation „Resident Evil mit Dinos“ 2000 Dino Crisis 2 PlayStation Stärker auf Action ausgerichtet, schnelleres Gameplay 2003 Dino Crisis 3 Xbox Sci-Fi-Setting im Weltraum – Dino Crisis – Hoffnung auf Remake, Reboot oder neuen Teil

Mehr als nur Formalität?

Oft dienen solche Einträge rein rechtlichen Zwecken, um eine Marke zu schützen. Doch Fans argumentieren: Für einfache Neu-Veröffentlichungen der alten Spiele in digitalen Stores wäre keine Neuregistrierung nötig. Das nährt den Verdacht, dass Capcom tatsächlich Zukunftspläne mit Dino Crisis hat. Sei es ein Remake, ein Reboot oder gar ein völlig neuer Teil.

Zusätzlich bewirbt Capcom in Japan aktuell neue Merchandise-Artikel zur Serie: Kleidung, Accessoires und Sammlerstücke, die von den Originalspielen inspiriert sind.

Dino Crisis: Fans hoffen auf Rückkehr der Dinos

Für die Community sind diese Aktivitäten ein klarer Fingerzeig. Dino Crisis, entwickelt von Shinji Mikami, erschien erstmals 1999 für die PlayStation und ersetzte Zombies durch tödliche Raubsaurier. Bis Ende 2024 verkaufte sich die Serie 4,5 Millionen Mal, doch nach dem schwach aufgenommenen Dino Crisis 3 (2003) wurde es still um das Franchise.

Seitdem kursieren immer wieder Gerüchte über Remakes, ähnlich wie bei Resident Evil. Viele Fans sehen die aktuelle Markenregistrierung nun als das deutlichste Signal seit Jahren, dass Capcom ernsthaft über ein Comeback nachdenkt.

Noch hat Capcom nichts bestätigt, doch die neue Markenregistrierung in Brasilien ist mehr als nur ein bürokratischer Akt. Zusammen mit den Merchandise-Aktionen und dem auffälligen Timing wächst die Hoffnung, dass Dino Crisis endlich zurückkehrt. Ob als Remake, Reboot oder völlig neues Abenteuer.

Fehler im Artikel gefunden?

× Fehler melden Website Art des Fehlers * — Bitte wählen — Technischer Fehler Fehler im Artikel-Text Beschreibung * Deine E‑Mail (für Rückmeldung) * Sicherheitsfrage: Wieviel ist 6 + 6? * Ich bin einverstanden, dass meine E‑Mail und IP für die Bearbeitung dieser Meldung gespeichert werden. Meldung senden

Nicht verpassen!