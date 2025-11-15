Die besten Lategame-Teams in Pokémon Legenden: Z-A

Tim RantzauTim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Im Gegensatz zu traditionellen Pokémon-Spielen basiert der Erfolg in Pokémon Legenden: Z-A stark auf den Basiswert-Summen (BST) der Pokémon, dem Moveset und der Typ-Kombination, da die passiven Fähigkeiten wegfallen. Du brauchst Pokémon, die entweder extrem stark austeilen können (Mega-Sweeper) oder eine hervorragende Typ-Abdeckung und Robustheit bieten (Tanks/Utility).

Hier sind drei empfohlene Team-Konzepte für das Endspiel, Ranglistenkämpfe und die „Rogue Mega Evolution“-Bosskämpfe:

Werbung

1. Das „Mega-Power“-Team (Offensiver Kern)

Dieses Team nutzt die stärksten Mega-Entwicklungen als Hauptangreifer und ergänzt sie mit Pokémon, die ihre Schwächen abdecken und schnelle Spezialattacken liefern.

Pokémon Typ(en) Rolle & Stärke Abgedeckte Schwächen Mega Glurak Y Feuer/Flug Haupt-Spezial-Sweeper: Massiver Spezial-Angriff (159 Sp. Atk), besiegt Pflanzen, Eis, Stahl. Stärkt das Team gegen Pflanzen- und Kampf-Attacken. Mega Impergator Wasser/Unlicht Haupt-Physischer Sweeper: Hohe physische Attacke, lernt starke physische und Eis-Attacken (Eiszahn). Kontert Feuer- und Boden-Pokémon, bietet Unlicht-Coverage. Mega Knakrack Drache/Boden Physisches Kraftpaket: Extrem hohe Attacke (zweithöchste im Spiel in Mega-Form), kontert Elektro- und Gesteins-Pokémon. Kontert Elektro- und Stahl-Typen. Guardevoir Psycho/Fee Spezial-Support/Sweeper: Deckt die Kampf-Schwächen der Drachen ab, bietet Fee-Coverage gegen Drachen. Kontert Drachen- und Kampf-Typen. Metagross Stahl/Psycho Tank & Physischer Angreifer: Extrem hohe Verteidigung und nützlicher Dual-Typ, der viele Attacken abfängt. Kontert Fee, Gestein und Eis. Lucario Kampf/Stahl Vielseitiger Angreifer: Sehr ausgeglichen in physischen und speziellen Angriffen (Aurasphäre, Nahkampf), sehr gute offensive Typ-Kombination. Bietet Stahl- und Kampf-Coverage.

Kern-Strategie: Setze früh auf Mega-Glurak Y oder Mega-Impergator, um schnell Druck aufzubauen. Mega-Knakrack ist der Alleskönner. Guardevoir und Lucario bieten die lebenswichtige Kampf- und Drachen-Konter-Fähigkeit.

2. Das „Legendary-Core“-Team (Maximale Kraft)

Dieses Team setzt auf die höchste mögliche Basiswert-Summe (BST) durch Legendäre Pokémon und extrem starke Pseudo-Legendäre/Starter.

Werbung

Pokémon Typ(en) Rolle & Stärke Abgedeckte Schwächen Zygarde Drache/Boden Spezial-Dominator: Seine Mega-Entwicklung hat den höchsten Spezial-Angriffswert aller Zeiten (BST 778). Neutralisiert Elektro-Attacken, die Wasser- und Flug-Pokémon bedrohen. Xerneas / Yveltal Fee / Unlicht/Flug Legendärer Anker: Bietet durchweg hohe Werte (BST 680) und eine Immunität (Drache / Boden & Psycho). Xerneas ist der beste Drachen-Konter. Yveltal bietet Immunität gegen Boden. Turtok Wasser Defensiver Tank: Mit Mega-Turtok erhält das Team einen soliden Anker, der viel aushält und spezielle Attacken verstärkt. Kann Feuer- und Eis-Attacken abfangen. Bisaflor Pflanze/Gift Utility & Tank: Deckt die Wasser-Schwäche von Glurak ab und lernt nützliche Attacken wie Egelsamen oder Toxin. Kontert Wasser- und Feen-Typen. Glurak Feuer/Flug Flexibler Angreifer: Deckt die Feuer-Schwäche ab. Wähle Mega-Glurak X (Physisch) oder Y (Speziell). Bietet Feuer- und Flug-Coverage. Quajutsu Wasser/Unlicht Schneller Angreifer: Hohe Geschwindigkeit (geringerer Cooldown) und eine breite Palette an Attacken. Bietet schnelle Unlicht-Coverage.

Kern-Strategie: Zygarde ist dein mächtigster Sweeper. Die Starter (Bisaflor/Glurak/Turtok) bilden den klassischen ausgewogenen Kern (Feuer/Wasser/Pflanze). Xerneas/Yveltal sichern den Sieg durch rohe Legendäre Kraft.

3. Das „Kalos-Mix“-Team (Typische Abdeckung)

Dieses Team konzentriert sich auf Pokémon, die in der Kalos-Region (Schauplatz von Pokémon Legenden: Z-A) prominent sind und eine starke typische Abdeckung bieten.

Pokémon Typ(en) Rolle & Stärke Abgedeckte Schwächen Skelabra Geist/Feuer Spezial-Sweeper: Kontert Stahl- und Psycho-Pokémon und ist immun gegen Normal/Kampf. Bietet Kampf- und Normal-Immunität. Aegis / Durengard Stahl/Geist Defensiver Pivot: Einzigartige Form-Wechsel-Fähigkeit macht es zu einem exzellenten Tank und Angreifer. Extrem hohe Verteidigungswerte, deckt Fee ab. Knakrack Drache/Boden Physischer Angreifer: Standardmäßig der beste Pseudo-Legendäre für rohen Schaden und die Abdeckung von Elektro-Typen. Neutralisiert Elektro-Attacken. Lucario Kampf/Stahl Mixed Attacker: Siehe oben, ein Muss für seine Vielseitigkeit und Kampf-Coverage. Kontert Gestein, Eis, Normal. Fennox Feuer/Psycho Spezial-Attacker: Der Kalos-Starter, der schnelle spezielle Attacken und Psycho-Coverage liefert. Kontert Kampf und Gift. Ampharos Elektro/Drache (Mega) Tanky Spezieller Angreifer: Als Mega-Form erhält es den Drachen-Typ und ist sehr widerstandsfähig, um Donner und Drachen-Attacken zu liefern. Kontert Wasser und Flug.

Kern-Strategie: Nutze Aegis als defensiven „Pivot“. Knakrack, Lucario und Skelabra sind deine zuverlässigen Angreifer. Dieses Team bietet eine sehr solide Abdeckung gegen die meisten gängigen Typ-Kombinationen.

Wichtige Hinweise für das Lategame

Mega-Evolution ist der Schlüssel: Investiere Mega-Splitter in die Steine deiner Haupt-Angreifer (z.B. Glurak, Knakrack, Impergator). Ihre Mega-Formen sind um eine ganze Klasse stärker als die Basis-Formen.

Investiere Mega-Splitter in die Steine deiner Haupt-Angreifer (z.B. Glurak, Knakrack, Impergator). Ihre Mega-Formen sind um eine ganze Klasse stärker als die Basis-Formen. Typ-Abdeckung ist entscheidend: Da Fähigkeiten wegfallen, musst du dich auf die Typ-Synergie verlassen. Ein guter Kern (z.B. Feuer/Wasser/Pflanze) plus ein Stahl-Typ (für Fee-Konter) und ein Kampf-Typ (für Normal/Gestein/Eis) ist essenziell.

Da Fähigkeiten wegfallen, musst du dich auf die verlassen. Ein guter Kern (z.B. Feuer/Wasser/Pflanze) plus ein Stahl-Typ (für Fee-Konter) und ein Kampf-Typ (für Normal/Gestein/Eis) ist essenziell. EV-Training: Maximiere die Angriffs-Werte (Angriffs-EVs) und KP (HP-EVs) deiner Pokémon. Der Großteil des Kampfes im Endspiel wird durch rohe Werte entschieden.

Maximiere die und deiner Pokémon. Der Großteil des Kampfes im Endspiel wird durch rohe Werte entschieden. Zygarde: Als Pokémon mit dem höchsten Spezial-Angriff in seiner Mega-Form ist Zygarde fast ein Muss, wenn du das bestmögliche Team anstrebst.

Hier geht es zu unserer Game Review zum Spiel.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!

Werbung