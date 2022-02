Credits: Julia Hartmann

Casino Spiele erfreuen sich überall auf der Welt großer Beliebtheit. Es ist eine spannende Art der Unterhaltung und dient vielen Spielern als tolle Freizeitbeschäftigung. Es gibt große Spielecommunitys und das Sozialverhalten wird während des Spielens gestärkt. Hierbei muss nicht immer um Echtgeld gespielt werden. Der volle Spaßfaktor ist dann garantiert, wenn man gemeinsam mit Freunden und der Familie auf Spielcasinos zurückgreift. Hier steht alleine der Unterhaltungsfaktor im Vordergrund und man verliert keinerlei echtes Geld. Casino Spiele sind unter anderem als Software für den PC erhältlich. Dieser Artikel präsentiert dir die beliebtesten Casino Spiele für Windows 7 bis 11.

Online Poker

Poker ist eines der beliebtesten Kartenspiele der Welt. Es handelt sich hierbei um eine Mischung aus Glücksspiel und Geschicklichkeitsspiel. Poker kann mit einer verschiedenen Anzahl von Spielern gespielt werden. Von zwei bis 14 Teilnehmern ist alles möglich. Die ideale Spieleranzahl liegt jedoch zwischen 6 und 8. Ziel beim Pokern ist es, sein Startguthaben nicht zu verlieren und möglichst oft die von allen Mitspielern gesetzte Summe zu gewinnen. Eine Runde wird gewonnen, wenn man das höchste Blatt vorweisen kann oder der Einsatz von keinem Mitspieler akzeptiert wird. Poker lässt sich problemlos über einen längeren Zeitraum hinweg spielen, ohne langweilig zu werden.

Online Slots

Automatenspiele sind die Klassiker unter den Online Casino Spielen. Wer an ein Casino denkt, der denkt automatisch an Slots. Sie fesseln viele Spieler für Stunden vor die Bildschirme. Die blinkenden Lichter, aufregende Symbole und ein unkompliziertes Spielerlebnis stehen dabei im Vordergrund. Ihr Vergnügen kann ein 15 Euro Bonus ohne Einzahlung im Casino 2022 vergrößern. Online Slots lassen sich meist ganz einfach bedienen. Man muss nur lernen, die Gewinnreihen und die Funktionen der Bonusspiele und Freispiele zu verstehen, damit einem tollen Spielgefühl nichts im Wege steht. Trotz ihrer Einfachheit schaffen es Automatenspiele stets spannend zu bleiben. Und wer doch einmal genug von einem Slot hat, kann zwischen Hunderten verschiedenen Themen und Designs wählen.

Live Roulette

Roulette begeistert die Menschheit bereits seit sehr langer Zeit und erfreut sich bis heute ungebrochene Beliebtheit. Neben Blackjack und Poker ist es ein absoluter Casino Klassiker. Roulette basiert vollkommen auf Zufall und hat, auch wenn es manchmal so scheinen mag, kein Spielmuster. Der Spieler kann auf verschiedenste Weise darauf wetten, wo die Kugel zum Stillstand kommt. Schwarz oder rot, gerade oder ungerade Zahl oder die grüne 0. Der Ausgang ist immer ungewiss und kann nicht vorhergesehen werden. Dies ist der Reiz des Spiels. Oft denkt der Spieler, eine Strategie gefunden zu haben und im nächsten Moment kann die Kugel diese schon wieder zunichtemachen.

Online Blackjack

Blackjack ist neben Poker das bekannteste und beliebteste Kartenspiel in Online Casinos. Hier kommt es nicht nur auf pures Glück an. Wer im Blackjack wirklich erfolgreich sein will, der muss das Spiel verstehen und sollte sich keine Fehler erlauben. Blackjack funktioniert so, dass die Summe der gezogenen Karten möglichst nahe an die Zahl 21 herankommen, ohne diese magische Grenze zu überschreiten. Geht die Gesamtsumme der gezogenen Karten nämlich über 21 hinaus, verliert der Spieler automatisch. Gespielt wird gegen virtuelle Intelligenzen oder echte Croupiers via Livestream. Blackjack kann erreicht werden, wenn ein Ass und eine Karte mit dem Wert 10 gezogen werden. Dann hat der Spieler die Runde automatisch gewonnen.

Bingo

Bingo ist längst kein Spiel, welches nur Sonntag nachmittags in Seniorenheimen gespielt wird. Es erfreut sich bei allen Altersgruppen und in Online Casinos sehr großer Beliebtheit. Bingo wird mit einer sogenannten Bingo Karte gespielt. Jeder Spieler erhält vor Spielbeginn eine solche Karte. Ein Spiel besteht in vielen Fällen aus drei Runden. In Runde eins werden so lange Zahlen gezogen, bis ein Teilnehmer eine Zahlenreihe vertikal, horizontal oder diagonal vollständig hat. Ist dies der Fall, wird „Bingo“ gerufen. In der zweiten Spielrunde müssen für den Gewinn zwei Zahlenreihen auf dem Teilnehmerschein vollständig sein. In der dritten Runde gewinnt der Teilnehmer, auf dessen Schein alle Zahlen vollständig markiert sind.

Wheel of Fortune online

Das Wheel of Fortune ist im deutschsprachigen Raum besser als „Das Glücksrad“ bekannt. Das Glücksspiel erfreut sich so großer Beliebtheit, dass es sogar Bestandteil einer eigenen Fernsehshow war. Auf dem Glücksrad gibt es verschiedenste Symbole, auf die der Spieler vor jeder einzelnen Drehung wetten kann. Je nach Häufigkeit der Symbole auf dem Glücksrad verhält sich die Auszahlungsquote. Je seltener ein Symbol aufgezeichnet ist, desto höher kann der Gewinn sein. Hier ist eine ausgeklügelte Strategie aus Risiko und Zurückhaltung gefragt, um das Glücksrad als Gewinnchance zu nutzen. Die oft bunten und überdimensional großen Glücksräder sind ein Spielspaß für die ganze Familie.

Craps

Beim Spiel Craps handelt es sich um ein Casino Tischspiel. Es wird mit zwei Würfeln und einem Brett gespielt. Der Einsatz wird mittels Chips festgelegt. Ein Spiel wird auf verschiedene Runden aufgeteilt. In jeder Runde gibt ein anderer Mitspieler den „Shooter“. Der sogenannte Shooter ist die Person, welche die Würfel rollt. Alle anderen Spieler haben zuvor die Möglichkeit, den Würfelwert zu erraten. Die erste Runde wird solange gespielt, bis eine 2, 3, 7 oder 11 gewürfelt wird. Wenn der Gesamtwert der Würfel hingegen eine 4, 5, 6, 7, 8, 9 oder 10 ist, geht das Spiel in die zweite Phase. Das Spiel geht so lange in eine weitere Phase bis eine 2, 3, 7 oder 11 gewürfelt wird.

Fazit

Es gibt unzählige Casino Spiele, die jede Menge Spaß alleine, mit Freunden und der Familie oder auch mit ganz Fremden machen. Dies ist das große Erfolgsgeheimnis hinter den besten Casino Spielen. Es kommt dabei nicht immer auf den Thrill des Wettens an, sondern vielmehr um das Spielerlebnis an sich.