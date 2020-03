Rückblick 2020 – die besten Casinospiele für Windows Mobile

Das mobile Betriebssystem Windows Phone ist derzeit nicht so beliebt wie Android oder iOS und verfügt nicht über so viele Anwendungen und Spiele wie die oben genannten Systeme. Doch, wenn Sie das Windows-Phone verwenden, stehen Ihnen viele faszinierende Quests, Rennen, Arkaden usw. zur Verfügung. Hier schauen wir uns an, welche Spiele Sie für Windows-Phone finden können.

Mobile Casino Spiele sind im Trend – Top 6 Handyspiele für Windows 10

Die Geschmäcker sind unterschiedlich, sodass die Top Spiele nach Umfragen der Nutzer gewählt werden; unter anderem sind hier sechs coole Handyspiele gelistet:

Pac-Man 256 – Endless Maze

Archero

Shadowgun Legends

Call of Duty: Mobile

Alto’s Odyssey

Mario Kart Tour

Schon im Jahre 2019 erhöhte sich das Interesse an mobilen Spielen auf ca. 68,5 Mrd. US-Dollar. Die Schätzung läuft darauf hinaus, dass bis Ende 2020 mit 76,7 Mrd. US-Dollar gerechnet wird, was ungefähr 12 % ausmacht. Mobile Spiele erreichen 33 % sämtlicher App-Downloads. Der mobile Bereich wird die bekannte „Konsole“ überflügeln.

Mobile Plattformen sind heutzutage eine wichtige Sparte in der Glücksspielbranche. Clevere Hersteller haben schon vor längerer Zeit begonnen, die Spiele den modernen mobilen Plattformen anzupassen. Aufgrund der Hardware von Smartphones und Tablets in Verbindung mit dem schnellen Internet sind die mobilen Anwendungen unkompliziert durchführbar. Die mobile Plattform ist präsent als CasinoClub Mobil. Eine zusätzliche Casino-App ist nicht notwendig. Die Plattform ist nutzbar für sämtliche Smartphones und Tablets. Auf Reisen oder in den Pausen ist das mobile Spielen gang und gäbe, viele Leute nutzen diese Möglichkeit, um abzuschalten. Die Entwickler sind bemüht, die mobilen Versionen der Qualität der Desktop-Version anzugleichen, was größtenteils auch gelungen ist.

Online Casinos

Das mobile Spielen wird laut Experten noch in diesem Jahr 100 Milliarden US-Dollar überschreiten. Exorbitante Ausgaben für iOS und Google-Play-Apps sind zu verzeichnen, das Interesse der Nutzer steigt. Call of Duty und Mario Kart Tour wurden 2019 veröffentlicht und erhöhten den Bekanntheitsgrad erheblich. Nicht nur Verbesserungen in der Hardware, auch die Funktionalität, die plattformübergreifend die Qualität beeinflusst, sorgten für begeisterte Gamer.

Sie können sich beruhigt in Online Casinos registrieren, die über eine in der EU anerkannten Lizenz und daher über die notwendigen Sicherheits-Standards verfügen. Jeder Gamer hat andere Vorlieben, einige Spieler bevorzugen das Live Casino, andere wollen ausschließlich mobil spielen und darüber hinaus gibt es Zielgruppen, die sich für progressive Jackpots interessieren. Wenn Sie das richtige Online Casino gefunden haben, ist der mobile Zugang meist gewährleistet. Es handelt sich hierbei nicht nur um bekannte und alte Casinos, sondern auch um neue sowie unbekannte Casinos. Es kann sich heutzutage kein Betreiber erlauben, auf die mobile Version zu verzichten. Die nachstehend erwähnten Online Casinos wurden aus der aktuellen Liste vom März 2020 der Einrichtung casinoallianz.com ausgesucht.

Bao Casino

Review: Sie können jeden Casino Slot problemlos mit Ihrem mobilen Endgerät spielen. Das Bao Casino punktet mit einem umfangreichen Spielsortiment. Kryptowährungen werden anerkannt. Die Geschwindigkeit Ihrer Verbindung muss jedoch mindestens 2 MBit / s betragen. Einige Spiele verfügen über die HD-Grafik, die allerdings nicht mit langsamem Internet realisiert werden kann. Die Kompatibilität mit den gängigen Mobilgeräten ist für viele Spieler ausschlaggebend. Der Kundensupport ist 24/7, somit handelt es sich um ein empfehlenswertes Casino. Bao Casino erläutert in der Beschreibung von sich selbst, dass sämtliche Funktionen mobil verfügbar sind. Seit 2018 ist das Casino bekannt und verfügt über die Glücksspiel-Lizenzen von Curacao und Zypern.

PlayKasino

PlayKasino bietet den Kunden die Möglichkeit, die Spiele ohne Probleme unterwegs zu genießen. Mehr als 1000 Spiele sorgen für Abwechslung. Es genügt, wenn Sie den Browser öffnen. Handys, Tablets, Android, iOS oder Apple-Produkte sind kompatibel, sodass Sie bequem auf mobilen Endgeräten spielen können. Die Lizenz der Malta Gaming Authority liegt vor.

Paradise Casino

Das Casino ist lizenziert in Malta. Die Web-App ermöglicht das Spielen auf mobiler Basis. Sie rufen den Browser Ihres Smartphones oder Tablets auf, geben die Webadresse ein und die Plattform erscheint. Die Sicherheits-Maßnahmen sind ebenso im mobilen Bereich wie auf dem Desktop vorhanden.

Mobile Apps

Die mobilen Anwendungen sind bereits seit über 10 Jahren realisierbar. Einige Betriebssystem-Hersteller haben daraufhin einen sogenannten Anwendungsspeicher angepasst. Mobile Geräte und Apps nehmen zu, ebenso das Interesse der Nutzung im mobilen Bereich.

Crazy Casino

Mit der zur Verfügung stehenden App können Sie bis zu zehn Geräte anschließen. Crazy Casino bedeutet gleichzeitig eine ultimative 3-in-1-Casino-Spiel-App. Mit anderen Worten, die Gamer können auf dem Bildschirm, der einem Spielautomaten mit drei Walzen ähnelt, unverzüglich von einem Spiel zum anderen wechseln. Die Grafik ist exzellent, außerdem ist Crazy Casino mit Spielautomaten etablierter Anbieter ausgestattet, Live Casino und das mobile Casino sind ebenso gefragt.

Bid Wars

Hier handelt es sich um ein kostenloses Spiel, welches wie folgt beschrieben wird: Optimal für Gaming-Insider, die immer weiterspielen wollen. Der Bereich Auktionen ist faszinierend, versuchen Sie, möglichst viel Geld zu verdienen. Sie oder Ihr Gegner haben nur wenig Zeit, sich zu entscheiden. Es handelt sich um ein außergewöhnliches Casino Spiel, welches gute Spieler und ebenso gute Bieter herausfordert. Ungefähr 30 Gegenstände werden dargestellt, die angeboten werden. Wer Auktionen gewinnt, steigt automatisch in seinem Level auf. Das Spiel wurde ursprünglich für mobile Geräte entwickelt und ist nunmehr für Computer zugänglich. Bluestacks ermöglichen das bequeme Spielen am PC.

Gambino Slots Online

Gambino Slots sorgen für den Spaß am Spielen, sind jedoch nicht mit dem Einsatz von Echtgeld verfügbar. Mobile Apps sind im App Store und Google Play erhältlich. Dieses soziale Casino ist bekannt und äußerst beliebt, ermöglicht es mit neuen coolen Slots das Spielvergnügen ohne Risiko. Die mobile Sparte wird als handyfreundlich beschrieben, Android- und iOS-Systeme sind nutzbar. Sie spielen hier mit speziellen Münzen, treten Sie in den VIP Club ein. Die Atmosphäre ist ähnlich einem Online Casino, welches sich auf Echtgeld-Spiele konzentriert. Das Casino ist daher in dem Sinne kein Glücksspiel-Casino, sondern es handelt sich um eine Webseite, die soziale Online Slots präsentiert. Die Nutzung auf mobiler Basis ist ein Highlight, welches die Gamer durchaus würdigen. Wer sich ausschließlich für Slots und Spielautomaten interessiert, ohne sich auf Gewinne zu fokussieren, ist mit den Gambino Slots zufrieden.