Diablo IV Beta dank VPN länger spielen, ist das möglich?

Am 17. März startet die Closed Beta zu Diablo IV. Am 24. März geht es dann für alle los. Hier sind die wichtigsten Infos.

Bereits am 17. März startet die geschlossene Beta für alle Vorbesteller von Diablo IV. Alle anderen können sich das Wochenende darauf (24.-26.3.) von dem langersehnten Rollenspiel überzeugen. Was euch an den beiden Wochenende genau in Sanktuario erwartet, haben wir für euch hier zusammengestellt, sowie Informationen wie man dank VPN vielleicht etwas länger spielen kann.

Für die Closed Beta (17.-20. 3.) können sich alle registrieren, die Diablo IV in einer der drei Varianten vorbestellt haben. Egal ob auf PC oder den Konsolen. Das erste Wochenende ist den Käufern und jenen Glücklichen vorbehalten, die einen Beta Key erhalten haben. Der Vorabdownload für die Closed Beta beginnt dabei am 15. März um 17:00 und ist ab dem 17. März 2023 um 18:00 Uhr spielbar.

Die Open Beta, die das Wochenende darauf startet, ist hingegen für alle Spieler möglich. Egal ob auf PC, Xbox Series oder Playstation. Der Vorabdownload hierfür startet am 22. März um 17:00 Uhr und die Beta selbst ist ab dem 24. März ab 18:00 Uhr spielbar.

Wann endet die Diablo IV Beta? Spätestens am 27. März 2023 um 21:00 Uhr ist es dann aber für alle Spieler vorbei.

Kann man dank VPN die Beta länger nutzen?

Diablo IV Beta – Alle Inhalte

Spielern der Open und Closed Beta von Diablo IV wird es möglich sein, die schneebedeckten Zersplitterten Gipfel zu betreten und Kyovashad, eine sichere Zone in den Bergen, zu bereisen. In jener Region können Spieler sowohl die Hauptquestreihe spielen, als auch zahlreiche Nebenquests ausprobieren. Die Entwickler deuten dabei an, dass Spieler in der Nähe von Nevesk vor allem nach der Nebenquest „Der Holzfäller von Nevesk“ Ausschau halten sollen, die sich besonders lohnt.

Diablo IV ist erstmal eine Open World, die auch auf dem Rücken eines Pferdes erkundet werden kann. Dennoch gibt es überall verstreute Dungeons und Ereignisse, die besondere Herausforderungen bieten. Dazu liefern Weltereignisse kleinere Instanzen, die kurze Abenteuer bieten. Legionsereignisse sind hingegen längere Abschnitte, bei denen Horden von Dämonen abgewehrt werden müssen und nach dem Erobern von Stützpunkten auftreten können.

In den Betas ist auch bereits ein Weltboss, namens Ashava, zu bekämpfen. Am 18. März um 18:00 Uhr und 20:00 Uhr, am 19. März um 6:00 Uhr und 8:00 Uhr, am 25. März um 18:00 Uhr und 20:00 Uhr, sowie am 26. März um 7:00 Uhr und 9:00 Uhr könnt ihr ihn mit euren Freunden herausfordern.

Zusätzlich gaben die Entwickler bekannt, dass ab dem 17. März unter dem Reiter „Foren“ die Diablo IV Foren online gehen werden, um etwaige Probleme beim Spielen zu melden.