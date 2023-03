Destiny 2: Streamer roenXD und sein Feuerteam sind Worlds First

Nach zweieinhalb Stunden konnte der Streamer roenXD das Rennen um Worlds First für sich entscheiden

Der neue Destiny 2 Raid “Wurzel der Albträume”, ist gestern, am 10. März, erschienen. Wie es bei Destiny Tradition ist, ist der erste Tag eines neuen Raids immer ein ganz besonderer. Denn, sobald der Raid startet, treten tausende von Feuerteams gegeneinander an und kämpfen um den Titel “Worlds First”. Wie man es sich vielleicht denken kann, den Titel bekommt nur das Feuerteam, dass den Raid als Erster abschließt. Im Vorfeld hat es ja einige Probleme und Bugs auf Bungies Seite gegeben, die sind den Rennen um den Raid aber zum Glück nicht im Weg gestanden.

Wer wird Worlds First?

Der Sieger des Raid Rennens bekommt aber nicht nur Bragging Rights. Wer es schafft den Raid als Erster zu bezwingen, bekommt einerseits den ingame Titel “Worlds First” und einen Championship Gürtel. Genug Gründe also, um am Rennen teilzunehmen.

Wie bei jedem Rennen, egal ob Videospiel oder Formel 1, gab es auch beim Rennen um den Tag 1 Raid klare Favoriten. Das ist auch bei Destiny nicht anders. Die klaren Favoriten hier waren das Feuerteam Clan Elysium. Die haben es über die letzten Jahre immer wieder geschafft, den Titel des Worlds First zu ergattern. Auch beim Raid Schwur des Schülers letztes Jahr sind sie als Sieger hervorgegangen.

Reißt heraus die Albträume, Wurzeln und den Stamm. Herzlichen Glückwunsch an die World First Destiny 2 #RootofNightmares-Gewinner Hard in the Paint: 💠 Roen

💠 Osiris

💠 Punz

💠 Kai

💠 SK

💠 Grangalf pic.twitter.com/BKwAFunKDQ — Destiny 2 (@destinygamede) March 10, 2023

Die Underdogs

Auch dieses Mal waren sie wieder vorne dabei. Mit ihnen auch einige andere Top Streamer Teams, die allesamt massive Zuschauerzahlen bei Twitch Rivals verzeichnen können. Aber keiner von ihnen hat gewonnen. Nein, der Sieg und damit der Titel Worlds First, ist an einen Gruppe aus kleinen Streamern und Speedrunnern namens “Hard in the Paint” gegangen.

Angeführt wurde das Team von Streamer und Speedrunner RoenXD. Mit seinen nur ungeführ neun Tausend Followern auf Twitch, kann man hier wirklich von einem Underdog sprechen. In einem Interview mit IGN hat RoenXD folgendes über den Sieg seines Teams gesagt:

“Es ist immer noch ziemlich surreal weil es schon so lange ein Ziel von uns war das zu erreichen. Mein Team sind die besten Freunde die ich mir wünschen könnte und das ist auf jeden Fall eines der Highlights unseres Lebens. Wir haben uns ausgiebig für diesen Raid vorbereitet und immer unser bestes gegeben, und es hat sich gelohnt.”

In nur unglaublichen zweieinhalb Stunden konnte das Team “Hard in the Paint” den finalen Boss Nezarec bezwingen, den Raid “Wurzel der Albträume” abschließen und sich so verdient den Titel, und den Gürtel erkämpfen.

Noch gibt’s Belohnungen

Den Titel “Worlds First” kann man zwar nicht mehr bekommen, der Challenge Mode des Raids läuft aber noch bis Sonntag um 18 Uhr. Jeder der sich also die Belohnung für einen Tag 1 Abschluss des Raids holen möchte, hat noch das ganze Wochenende Zeit.

Destiny 2 ist auf Windows PC, Xbox und PlayStation verfügbar.