Destiny 2: Lightfall: Neuer Bug könnte den Tag 1 Raid gefährden

Der erste Tag eines neuen Raids hat in der Destiny Community eine ganz besondere Bedeutung. Sobald der Raid freigeschaltet wird, beginnen Feuerteams auf der ganzen Welt das Rennen darum, wer den Raid als erstes abschließen kann. Destiny 2: Lightfall ist letzte Woche erschienen (und reviewed worden) und der Raid zur neuen Erweiterung “Wurzel der Albträume” erscheint am Freitag dem 10. März.

Verständlich also, dass sich die Spieler immer mehr auf den Start vorbereiten und versuchen, die Optimalen Loadouts für das Event zu finden. Schließlich will jeder den renommierten “Worlds First” Titel bekommen. Aber den kann schließlich nur ein einziges Feuerteam ergattern.

So kurz vor dem Raid haben aber nicht nur die Spieler alle Hände voll zu tun. Auch für Bungie selbst taucht immer mehr Arbeit auf. Zuerst waren es Bugs mit der neuen Subklasse Stang, dann wurde ein Bug mit der neuen exotischen Waffe Winterbiss gefunden. Jetzt ist aber ein neuer Bug aufgetaucht der die bisherigen in den Schatten stellt.

Der Bug geht von dem exotischen Maschinengewehr Grand Overture aus. Genauer gesagt vom Catalyst der Waffe. Grand Overture hat die Fähigkeit als sekundäres Feuer Raketen abzuschießen. Mit dem Catalyst können diese Raketen dann Gegner für einen kurzen Zeitraum blenden.

Genau hier passiert der Bug. Im Spiel gibt es die Perks „Explosive Payload“ und „Timed Payload“ . Und aus irgendeinem Grund springt der Catalyst von Grand Overture auf die an. Heißt konkret: Jede Waffe die entweder „Explosive Payload“ oder „Timed Payload“ besitzt, bekommt den Blendeffekt von Grand Overture.

Man muss wahrscheinlich nicht lange diskutieren um zu erkennen, wie overpowered es wäre, wenn auf einmal jeder Schuss eine Blendgranate ist.

Wie Bungie mit dem neuen Bug umgeht ist bisher noch nicht bekannt. Die Community geht aber derzeit davon aus, dass Grand Overture wohl für den Tag 1 des „Wurzel der Albträume“ Raid gesperrt sein wird.

Sollte Bungie das bestätigen, wäre Grand Overture, nach dem Fusionsgewehr Jötunn und der Glaive Winterbiss, die dritte exotische Waffe, die für den Destiny 2: Lightfall Raid gesperrt wird.

Due to an issue, we have disabled the Jötunn Exotic fusion rifle in all Raids and Dungeons. Jötunn continues to be disabled in all Crucible modes.

— Bungie Help (@BungieHelp) March 6, 2023