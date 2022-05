Dead by Daylight: Horror-Multiplayer wird zu Dating-Simulator

Aus Dead by Daylight wird ein Dating-Simulator - (C) Behavior Interactive

Dieses Spiel verpasst euch das Stockholm Syndrom. Zum sechsten Geburtstag des asymmetrischen Horror-Multiplayers Dead by Daylight kündigt das verantwortliche Studio Behaviour Interactive ein recht ungewöhnliches Spin-off-Spiel an. Denn aus Grusel und Angst wird Romantik und Flirt. Hooked on You ist nämlich ein Dating-Simulator, bei dem ihr die einst gefährlichen Mörder im glänzend-reizvollen Anime-Stil von ihrer liebevollen Seite kennenlernen könnt.

Hooked on You: A Dead by Daylight Dating Sim soll bereits im Sommer erscheinen und zum Start vier aus dem Horrorspiel bekannten Killer enthalten: den Fallensteller, den Geist, die Jägerin und das Gespenst. Fans wissen aber, dass Dead by Daylight mittlerweile ein weitaus größeres Raster an Killern. Deshalb könnt ihr mit weiteren Dating-Optionen, wie dem Hinterwäldler, der Krankenschwester, dem Doktor oder der Hexe, zu einem späteren Zeitpunkt rechnen.

Neben originellen Figuren bedient sich Dead by Daylight auch an lizenzierten Killern aus anderen Spielen, aber auch aus Horrorfilmen und -serien. Es ist jedoch fraglich, ob die gruseligen Gestalten, wie Nemesis aus Resident Evil, Michael Myers aus Halloween, Freddy Krüger aus A Nightmare on Elm Street oder der Demogoron aus Stranger Things, ihren Weg in einen Dating-Simulator finden.

Date by Daylight: Eine neue Art, seinen Killern zu begegnen

Laut Mathieu Côté, Head of Partnerships, ist Hooked on You ein Mix aus Horror, Humor und Romantik. Dieses Visual Novel soll Fans eine einzigartige und überraschende neue Art bieten, die Welt von Dead by Daylight zu erleben. Schließlich haben sich Fans mehr Hintergrundinformationen und Storys über die Figuren gewünscht, so Côté.

Ein Dating-Simulator mag zwar wie eine Schnapsidee klingen, um dieses Ziel zu erreichen, aber Côté sagt auch, dass sich viele Spieler einen Dating-Simulator gewünscht haben. Das geht zumindest aus einer Umfrage des Studios hervor, wie man die Welt von Dead by Daylight erweitern könnte.

Für Hooked on You arbeitet Behavior Interactive gemeinsam mit dem Studio Psyop, die bereits zuvor mit einem skurrilen KFC-Dating-Simulator erfolgreich waren: I Love You, Colonel Sanders. Und ja, damit ist die Fast-Food-Kette gemeint.

Hooked on You erscheint noch diesen Sommer auf Steam.