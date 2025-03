Dead by Daylight: Tokyo Ghoul DLC angekündigt – Patch Notes und erste Details

Behaviour Interactive hat offiziell das Tokyo Ghoul DLC für Dead by Daylight angekündigt. Das neue DLC wird die düstere Welt des beliebten Anime und Mangas in das Survival-Horror-Spiel bringen. Zusätzlich wurden erste Einblicke in die Patch Notes gegeben, die zeigen, was Spieler von diesem Update erwarten können. Doch was genau steckt in diesem DLC, und wann wird es erscheinen? Hier findet ihr alle bisher bekannten Details.

Das Tokyo Ghoul DLC wird eine Reihe von neuen Inhalten in das Spiel bringen, darunter:

Neue Charaktere : Sowohl Überlebende als auch Killer aus dem Tokyo Ghoul -Universum werden hinzugefügt. Fans können sich darauf freuen, als Ken Kaneki oder Touka Kirishima zu spielen, während der Killer Rize Kamishiro die Jagd auf sie eröffnet.

: Sowohl Überlebende als auch Killer aus dem -Universum werden hinzugefügt. Fans können sich darauf freuen, als Ken Kaneki oder Touka Kirishima zu spielen, während der Killer Rize Kamishiro die Jagd auf sie eröffnet. Exklusive Kosmetik : Das DLC wird eine Reihe von Outfits und Accessoires enthalten, die die Charaktere aus dem Anime originalgetreu nachbilden.

: Das wird eine Reihe von Outfits und Accessoires enthalten, die die Charaktere aus dem Anime originalgetreu nachbilden. Neue Map-Elemente: Inspiriert von den ikonischen Schauplätzen der Serie werden neue Umgebungen und Details in die Maps integriert.

Was verraten die Patch Notes über den Dead by Daylight Tokyo Ghoul DLC?

Obwohl das DLC noch nicht erschienen ist, haben die Entwickler bereits einige Details zu den Patch Notes preisgegeben. Dazu gehören:

Gameplay-Verbesserungen: Anpassungen an der Balance, um das Spielerlebnis fairer und unterhaltsamer zu gestalten.

Anpassungen an der Balance, um das Spielerlebnis fairer und unterhaltsamer zu gestalten. Fehlerbehebungen: Diverse Bugs, die das Spiel beeinträchtigt haben, werden behoben, darunter Probleme mit der KI und der Kollisionserkennung.

Diverse Bugs, die das Spiel beeinträchtigt haben, werden behoben, darunter Probleme mit der KI und der Kollisionserkennung. Technische Optimierungen: Das Update wird Leistungsverbesserungen bringen, insbesondere für Konsolen und PCs mit niedrigeren Systemanforderungen.

Die Ankündigung des Tokyo Ghoul DLC ist ein weiteres Beispiel für die Crossover, die Behaviour Interactive in den letzten Jahren umgesetzt hat. Nach den Kooperationen mit Franchises wie Silent Hill, Resident Evil und Alan Wake setzt das Studio erneut auf eine beliebte Serie.

Ein offizielles Release-Datum für das Tokyo Ghoul DLC wurde noch nicht bekannt gegeben, aber es wird erwartet, dass das Update in den kommenden Monaten erscheinen wird. Spieler sollten die offiziellen Kanäle von Behaviour Interactive im Auge behalten.