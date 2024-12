Dead by Daylight Mobile: Behaviour Interactive zieht den Stecker

Dead by Daylight Mobile wird in den nächsten Monaten eingestellt, da der Publisher NetEase Games seine Ausrichtung ändert und sich auf das asymmetrische Multiplayer-Survival-Horrorspiel konzentriert. Spieler können das Spiel noch bis Mitte März 2025 auf ihren Handheld-Geräten spielen, danach bleibt es auf Konsolen und PCs verfügbar. Ursprünglich im Juni 2016 exklusiv für den PC veröffentlicht, wurde Dead by Daylight in den letzten achteinhalb Jahren auf mehrere Plattformen portiert. Die mobile Version, die im April 2020 herauskam, verzeichnete in den ersten 48 Stunden über eine Million Downloads. Nach fast fünf Jahren und zahlreichen Updates nähert sich das mobile Spiel nun seinem Ende. Spieler können bis zum 20. März 2025 auf die mobile Version zugreifen, wie auf der offiziellen News-Seite des Games angekündigt wurde.

Wer das Spiel noch einmal ausprobieren möchte, sollte sich beeilen, da es ab dem 16. Januar 2025 aus dem App Store und Google Play Store entfernt wird. Behaviour Interactive plant nicht, die zusätzlichen Inhalte für die PC- und Konsolenversionen von Dead by Daylight einzustellen, obwohl die mobile Version in Kürze ausläuft. Mobile Spieler, die bereit sind, den Titel auf PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S oder Nintendo Switch zu spielen, können ein Willkommenspaket voller Belohnungen erwarten.

Spieler von Dead by Daylight Mobile erhalten zum Abschied Belohnungen

Das Paket umfasst 500.000 Blutpunkte und 2.250 Schillernde Splitter. Abhängig von den bisherigen Ingame-Käufen können die Spieler zusätzliche Schillernde Splitter und Aurazellen erhalten, wobei das Maximum bei 5.000 Aurazellen und 108.000 Schillernden Splittern liegt, wenn mehr als 200 Euro ausgegeben wurden, sowie bis zu zwei Millionen zusätzlichen Blutpunkten, je nach gesammelter Erfahrung. Spieler, die diese Belohnungen erhalten möchten, müssen sich vor dem 20. März 2025 in die mobile Version des Spiels und ihr Behaviour-Interactive-Konto einloggen und ihre bevorzugte Plattform für den Erhalt der Belohnungen auswählen. Spieler, die Dead by Daylight sowohl mobil als auch auf einer anderen Plattform nutzen, können das Willkommenspaket als Dankeschön für ihre Zeit erhalten.

