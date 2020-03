Das Resident Evil 4 HD-Projekt ist fast abgeschlossen

Fesch für damalige Zeiten! Resident Evil 4 (HD-Version) am PC.

Ein internationales Duo arbeitet seit fast sechs Jahren an einem Resident Evil 4 HD-Remaster mit neuen 4K-Texturen und überarbeiteter Beleuchtung, und das Gute dabei: das Projekt nähert sich der Ziellinie. Das Resident Evil 4 HD-Projekt hat ein neues Video herausgebracht, das zeigt, wie das Remake mit den neuen Texturen in gestochen scharfem 4K reibungslos läuft.

Die Entwickler – zwei Fans, einer in den USA und einer in Spanien – sagen, dass sie die Kapitel 4-2 und 4-3 zum Zeitpunkt dieses Schreibens fertigstellen. Also fehlt nur mehr Kapitel 5. Der Großteil der Arbeit am vollständigen Spiel ist bereits abgeschlossen, heißt es, mit neuen Texturen, 3D-Bearbeitung und überarbeiteten Lichteffekten.

Was bleibt, sind einige abschließende Überarbeitungen und Beleuchtungsarbeiten, und das bedeutet, dass sie mit diesem Projekt fast fertig sind. Die Vergleichsaufnahmen zeigen, wie sorgfältig sie bei der Erstellung neuer Texturen vorgegangen sind. Diese basieren auf neuen digitalen Fotos, die von denselben Referenzorten stammen, die Capcom ursprünglich vor fünfzehn Jahren bei der Erstellung des Spiels verwendet hat.

Capcom wird dieses Fan-Projekt nicht verhindern

So sieht es in Aktion aus (in diesem Clip ist kein Sound enthalten):

Es gibt jede Menge Vergleichsvideos der beiden auf ihrer Webseite.

Die Arbeit basiert auf Resident Evil 4: Ultimate HD Edition, der Version, die man derzeit bei Steam kaufen kann. Den aktuellsten Build kann man bereits jetzt – auch wenn Kapitel 5 noch nicht fertig ist – herunterladen.

Befolgen den Anweisungen genau, um es zu installieren: Man benötigt das 4-GB-Patch-Tool. Leider hat Resident Evil 4 keine Workshop-Unterstützung für Steam, daher muss man dies halbmanuell tun. Sobald das Patch-Tool installiert wurde, verarbeitet das heruntergeladene Paket jedoch nahezu alles über eine Batch-Datei.

Natürlich ist dies kein offizielles Projekt, aber die Leute hinter dem Projekt sagen, dass Capcom sie überhaupt nicht belästigt hat. Diese bereiten sich darauf vor, eine Resident Evil 3 Remake-Demo zu veröffentlichen, und wir können es kaum erwarten, sie zu sehen.