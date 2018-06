Zuerst einmal sei gesagt: Alle Versionen von Dark Souls Remastered (Xbox One, PlayStation 4, PC) zielen die 60 Frames/Sekunde an. Doch nicht alle schaffen es wirklich, wie ein Benchmark-Test zeigt.

In einer frühen Version des Spiels gab es noch Probleme mit der CPU, welche größtenteils im fertigen Produkt gelöst wurden. Die Standard-Versionen von Xbox One und PlayStation 4 bringen eine Auflösung von 1080p zusammen, Xbox One X und PS4 PRO schaffen 1800p. Natürlich hilft dabei, dass die meisten HUD- und Textelemente auch echte 4K sind, was bei der Präsentation auf den High-End-Konsolen hilft. Die Xbox One X-Power wird dabei nicht wirklich gereizt. Eigentlich eine Schande.

Insgesamt stellt Dark Souls Remastered eher ein „technisches Update“ dar. Der Pixelhaufen aus 2011 bleibt bestehen.

Bosse lassen die Frames/Sekunde einschlafen!

Während ein Großteil des regulären Spiels auf 60 FPS festgelegt wurde, stellen große Bosse eine große Herausforderung für die Hardware dar. Der Chef des großen Wolfs-Sif lässt die Xbox One auf 27FPS einsacken, ebenso die PlayStation 4 auf 30FPS. Sogar die PlayStation 4 PRO fällt auf 44FPS ab. Übrig bleibt nur die Xbox One X – dank ihrem Übermaß an Speicherbandbreite übrig – die die 60FPS hält.

PC-Gamer benötigen eine GTX 1070 oder RX Vega 56 um bei maximalen Einstellungen, mit Ultra HD-Auflösung, mit der Xbox One X mithalten zu können. Das ist einmal eine Ansage!

