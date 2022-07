Die meisten Spieler verwenden ihren Controller falsch!

Gibt es einen richtigen Weg ein Spiel zu spielen? Natürlich nicht! Ihr könnt Elden Ring per Speedrun in nur 9 Minuten beenden und keiner würde euch aufhalten. Ihr könnt, so wie ein Drittel aller Spieler, bei Sea of Thieves euren Spaß haben, ohne jemals tatsächlich in See gestochen zu sein. Ja ihr könnt sogar mehr als 100.000 Euro in Diablo Immortal stecken, wenn euch der Sinn danach steht.

Der Spaß hört aber auf, wenn es darum geht, wie man den Controller richtig hält. Denn wenn es euch so geht wie mir und ihr die Trigger-Buttons eures PS5-Controllers mit dem Zeige- und Mittelfinger hält, dann seid ihr damit wohl in der Unterzahl. Das geht jedenfalls in einer Umfrage hervor, die der User Dest auf Resetera unternommen hat.

Sein Ziel dabei war es herauszufinden, warum sein Freund seinen Controller so merkwürdig hält. Doch er musste schnell feststellen, dass hunderte von Personen es ähnlich machen. Denn so ist es offenbar gängig, dass die meisten Menschen ihre Trigger-Buttons nicht gleichzeitig halten. Sondern dafür lediglich den Zeigefinger (!) verwenden. Und das ist objektiv falsch. Egal was die Mehrheit sagt!

Team ,,Zeigefinger” hat unrecht!

Als ich diese Umfragewerte gesehen habe, war ich schockiert. Es wäre mir nie in den Sinn gekommen, dass nicht absolut jeder Mensch auf der Welt zwei Finger für die Trigger an seinem Controller verwendet. Immerhin macht es den meisten Sinn. Wenn ihr gerade gegen einen besonders kniffligen Boss kämpft, könnt ihr so gleichzeitig gekonnt L2 spammen, während euer Zeigefinger sachte auf L1 drückt. Klobiges auf und ab mit nur einem Finger ist dadurch gänzlich unnötig.

Doch scheinbar sehen das die meisten Menschen anders. Völlig unverständlich, wenn ihr mich fragt. Ein einziger Finger reicht doch lange nicht, um hektische und fordernde Spiele mit dem Controller zu spielen. Natürlich geht es ja bekanntlich lediglich um die Technik. Ich bin trotzdem nicht überzeugt. Team ,,Zwei Finger” für immer! Wie steht ihr dazu? Sagt es uns auf unseren sozialen Kanälen, wie zum Beispiel auf Facebook.