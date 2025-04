Croc: Legend of the Gobbos Remastered (Switch) – Game Review

Croc: Legend of the Gobbos Remastered ist ein 3D-Plattform-Klassiker, welches nun neu aufgelegt worden ist. Es wurde von Argonaut Games entwickelt und auch von selbiger Firma wieder veröffentlicht. Der Titel ist am 02.04.2024 auf allen gängigen Systemen, PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox Series X/S, Xbox One und PC wieder erschienen. Wir helfen Croc bei der Suche seiner Familie und haben geschaut wie viel Neuerungen der Klassiker bekam, ohne an seiner besonderen Nostalgie zu verlieren. Getestet wurde die Nintendo Switch Version des Titels.

Legendäres Entwicklerstudio

Argonaut Games hat bei Nintendo eine besondere Geschichte, schließlich zeigte sich die Firma für den Super-FX-Chip verantwortlich, welche die Darstellmöglichkeiten des Super Nintendo Entertainment Systems mit Polygonen statt Pixeln erweiterte. Die Firma hat unteranderem auch das originale Starfox, welches bei uns auf Starwing lautete, entwickelt. Da die Chips in jedes einzelne Modul eingebaut werden musste und auch die jeweilige Entwicklungszeit der Spiele länger dauerte, wurde der Chip nicht oft eingesetzt.

Wurde der Chip allerdings verwendet, so haben die Videospiele allesamt Eindruck hinterlassen: Starfox, Starfox 2, Stunt Race FX und Super Mario World 2: Yoshi’s Island, um nur ein paar davon zu nennen. Die Mechaniken haben besonders Nintendo für ihre kommenden Nintendo 64 Titel Super Mario 64 und The Legend of Zelda: Ocarina of Time inspiriert. Man muss nur Mal das Öffnen versperrter Türen von Starfox 2 und letzterem N64 Titel miteinander vergleichen.

Yoshi Racing

Ein Videospieltitel, welcher sich bei Argonaut Games für Nintendo in Entwicklung befand, lautet Yoshi Racing. Auch wenn der Titel nie über einen Prototyen hinaus entwickelt worden ist, so hat die Firma am Ende einen eigenen Titel daraus gemacht: Croc: Legend of the Gobbos. Die Ähnlichkeit zwischen Croc und Yoshi ist nicht von der Hand zu weisen. Das 3D-Abenteuer erschien 1997 für die PlayStation, Sega Saturn und PC und war ein großer kommerzieller Erfolg.

Findelcroc

Der frühen 3D-Platformer erzählt seine Story kurz und ohne Worte auf wunderbarste Weise. Die pelzigen Kreaturen Gobbos entdecken ein Findelkind in einem Korb. Obwohl es sich um ein kleines Krokodil handelt, ziehen die Gobbos das Baby wie ihre eigenes auf. Mit der Zeit wachst Croc über die Köpfe der Gobbos hinaus. Irgendwann kreuzt ein böser Zauberer namens Baron Dante in der Gobbo Valley auf und entführt die Gobbos. Es liegt nun an Croc, seine Famile zu retten!

Kreatives Leveldesign trotz Einschränkungen

Crocs wenige, aber effektive Moves sind schnell erlernt und so kann das Abenteuer schnell beginnen. Ganz besonders ist das Leveldesign hervorzuheben, welches mit verschiedensten Herausforderungen aufwartet, da sich die sich die Entwickler in jedem Level sehr kreativ gezeigt haben. Während man sich durch die Levels kämpft, gilt es natürlich Gobbos zu befreien. Insgesamt gibt es jeweils sechs Gobbos in jedem Level zu retten, zwischen welche sich allerdings immer eine Herausforderung stellt.

Wäre das nicht genug, so gibt es in den den Level Endgegner. In jeder der vier Inseln trifft man nach drei Leveln auf den ersten und nach den nächsten drei Leveln auf den zweiten Endgegner. Rettet man alle Gobbos der jeweiligen Insel, so bekommt man ein Bonuslevel zum spielen. Das sollte auch gemacht werden, denn erst nach dem Beenden aller Bonuslevel, bekommt man auch das vollständige Ende des Spiels zu sehen.

Panzersteuerung

Die Steuerung wurde nun gelungen in die dritte Dimension geführt und man kann sich erstmals frei in alle Richtungen bewegen. Das original hatte noch für damalige 3D-Titel üblich, eine sogenannte Panzersteuerung. Wer diese testen oder wieder so erleben möchte, kann dies gerne so einstellen. Auch wenn die moderne Steuerung um Welten besser ist, so muss man sich an die Moves des lieben Crocs erst gewöhnen. Dafür hat man mehr Zeit, denn die langen Ladezeiten des Originals sind in Croc: Legend of the Gobbos Remastered passé.

Crocipedia

Und wie es sich für ein richtiges Remaster von heute gehört, ist Croc: Legend of the Gobbos Remastered nicht nur mit optionalen Verbesserungen überarbeitet worden, sondern zusätzlich noch mit lauter Extras vollgespickt. Diese kann man in der Kategorie Crocipedia entdecken: Videos mit Interviews und Proto-Leveln, Konzeptzeichnungen, Merchandise, Soundtracks und sogar ein Lösungsbuch! Leider ist durch die zahlreichen Boni die Größe des Titels immens groß ausgefallen!

Ein Zahn genügt!

Schon beim Starten von Croc: Legend of the Gobbos findet man sich in einer überaus gelungenen Vorstellung des Argonaut Games Bannes wieder, welcher ein eingerichtetes Kinder- beziehungsweise Jugendzimmer von damals zeigt. Ab da weiß man als Fan, dass da etwas tolles auf einen zukommen wird. Das Remaster ist überall liebevoll überarbeitet worden, ohne sich je zu sehr vom Original zu distanzieren. Wer den Titel so wie damals (wieder-) erleben möchte, kann sich alles in den klassischen Texturen und Modellen ansehen.

Auch die Kamera ist anders als im Original nun frei beweglich und lässt uns das Abenteuer wie nie zuvor aus allen Blickwinkeln erleben. Egal, welche Einstellungen man wählt: der süße Croc hat jedenfalls immer noch seinen einzigen, aber markanten Zahn behalten, Auch die niedlichen Gobbos haben immer noch ihre große Augen. Nur, dass diese und alles andere in Gobbo Valley mittlerweile rund sind.

Sogar Super Mario ist neidisch!Der Soundtrack von Croc: Legend of the Gobbos ist überraschend gut und macht gute Laune. Deshalb dürfte dieser auch der Soundtrack Nintendo inspiriert haben: manche Passagen des Titelsongs sind dem Titelsong von Super Mario 3D World sehr ähnlich. Für die Überarbeitung hat man sich jedenfalls Mühe gegeben. Im Crocipedia kann man sich aber auch den originalen Soundtrack anhören. Neben dem Soundtrack sind auch die Effektgeräusche gelungen und klingen sogar erschreckend realistisch.

Fazit zu Croc: Legend of the Gobbos Remastered

Alle Croc: Legend of the Gobbos Spieler von damals dürften mit diesem Remaster überglücklich werden, denn sie können den Klassiker nun auf allen aktuellen Konsolen optisch und steuerungstechnisch neu erleben. Wer es gerne klassisch mag, kann die Grafik und Steuerung wie damals wählen. Jüngere Spieler könnten sich trotz der überarbeiteten Modelle, Texturen und Mechaniken abgeschreckt fühlen. Dennoch handelt es sich hier um ein durchaus gelungenes und liebevoll entwickeltes Remaster eines beliebten Klassikers.

Wer Croc: Legend of the Gobbos nie gespielt hat, sich aber für die ersten dreidimensionalen Videospiele interessiert, hat einen wahren Schatz vor sich: Croc: Legend of the Gobbos Remastered ist nicht nur ein interessantes Videospiel von damals, sondern birgt Videospielgeschichte. Allein die Entwicklerfirma Argonaut Games hat einen großen Anteil zur Entwicklung der dreidimensionalen Videospiele der 90er bis hin zu heute gehabt. Wir hätten gerne mehr von solchen Videospielklassikern als Remaster!

Quelle: YouTube.com via ArgonautGames

Review Wertung