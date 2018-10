Das kommende Action-Spiel Crackdown 3 wird im nächsten Monat beim X018-Event in Mexico City gespielt werden können. Diese Ankündigung erhalten wir über einen Post, der auf dem Twitter-Account von Xbox Mexico veröffentlicht wurde.

Schaut euch den Tweet selbst an:

Crackdown 3 se une a la lista de juegos que aún no han salido y que estarán disponibles en #XboxFanFest. pic.twitter.com/Dj5UOYkR0S — Xbox México (@XboxMexico) 20. Oktober 2018

Dies ist das erste Mal, dass das Spiel während einer Xbox-Medienkonferenz in diesem Jahr spielbar war. Das letzte Mal, dass wir uns an eine spielbare Demo von Crackdown 3 bei einer Xbox-Veranstaltung erinnern konnten, war auf der Gamescom 2017.

Auf nach Mexiko!

Die X018-Veranstaltung wird am 10. November in Mexiko-City stattfinden. Es wurde gesagt, dass wir einige spezielle Spielentdeckungen und eine überraschende neue Ankündigung (oder zwei) erwarten dürfen. Da wir uns nicht alle nach Mexiko aufmachen können, um den oft verschobenen Titel sehen zu können, wird es die Präsentation auch via Mixer zu sehen sein.

Crackdown 3 wurde ursprünglich im Jahr 2014 angekündigt und wurde wegen seines einzigartigen cloud-betriebenen Multiplayer-Modus, der eine beispiellose Zerstörungs-Physik ermöglicht hatte, gehyped. Im Laufe der Jahre wurde das Spiel immer wieder verzögert und soll nun im Frühjahr 2019 erscheinen.

