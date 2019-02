Im Februar werden wieder neue Titel in das rund über 150+ Games schwere Gaming-Abo „Xbox Game Pass“ hinzugefügt.

Mit dabei sind Shadow of the Tomb Raider (zum Spieletest auf DailyGame) welches am 7. Februar kommt und Xbox One X-Enhanced-fähig ist. Dabei rettet Lara Croft die Welt vor einer Maya-Apokalpyse. Um sich jedoch nicht blind in das Abenteuer zu stürzen ist seit dem 31. Januar Tomb Raider: Definitve Edition verfügbar, welches die Vorgeschichte darstellt.

Weitere Titel, welche in den Xbox Game Pass kommen:

The Walking Dead: The Complete First Season – 7. Februar

– 7. Februar Pumped BMX Pro – 7. Februar

– 7. Februar de Blob – 14. Februar

– 14. Februar Batman: Return to Arkham – 21. Februar (Xbox One X Enhanced)

– 21. Februar (Xbox One X Enhanced) Crackdown 3 – 15. Februar (Xbox One X Enhanced, Play Anywhere (PC)

Weitere Details zum Xbox Game Pass bekommst du hier, auf DailyGame.