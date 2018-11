Fünf lange und schwierige Jahre, nachdem es angekündigt wurde, wird Crackdown 3 für Xbox One (X) und PC erscheinen. Werden Crackdown-Fans, nach einem Jahrzehnt „Pause“, auf den Zug aufspringen? Müssen wir wieder ein Jahrzent auf ein Crackdown 4 warten?

In einem Interview wünschte sich Microsoft’s Creative-Director Joshep Staten, dass „Crackdown neben Halo, Gears of War und Forza“ zu einem „Mainstay-Franchise von Microsoft“ werden soll. Mit Crackdown 3 soll anscheinend erst der Beginn einer neu aufgelebten Spieleserie erscheinen.

„Manche Spiele verdienen das und andere nicht. Wir hoffen, dass wir bei jedem Spiel, das wir ausliefern, das Beste geben, um zum nächsten großen Franchise zu werden. So wie wir das betrachten, müssen sie sich das verdienen. Es ist keine ausgemachte Sache. Wir glauben, dass Crackdown viel Potenzial hat, es ist ein wirklich lustiges Spiel, wir hoffen, dass die Leute es lieben“, so Staten gegenüber Windows Central.

Wir sind gespannt was uns nach fünf Jahren Entwicklungszeit und drei Entwicklerstudios zusammenkommt. Crackdown 3 könnte ein Lichtblick im eher dünnen First-Party-Sektor von Xbox werden. Es wird keine Mikrotransaktionen und Loot-Kisten geben, was uns schon vorab gefällt. Für die Langzeitmotivition wird der Rang im Spiel, also reine Spielezeit und Erfahrungspunkte, für Freischaltung neuer Items sorgen.

Crackdown 3, mit einem ausgeprägten Hang zum nächsten Multiplayer-Hit, startet am 15. Februar 2019 für Xbox One- und Windows 10-PC’s.

