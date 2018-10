Crackdown 3 war ursprünglich für das Jahr 2016 geplant. Dann folgte eine Verschiebung auf 2017, danach auf 2018 und weiter auf 2019. Doch ein Ende ist nicht in Sicht.

Die dritte Verschiebung kündigt das Sandbox-Game für Februar 2019 an, aber kann Microsoft auch diesen Releasetermin nicht halten?

Xbox-Boss Phil Spencer sagte auf Twitter, dass er kürzlich eine „volle“ Version des Spiels gespielt habe. Aber es brauche noch mehr Arbeits seitens des Entwicklers! Auf der „positiven Seite“ sagt Spencer, dass Crackdown 3 die Fantasie, eine „Abrissmaschine“ zu sein, erfüllt. Dies ist wahrscheinlich ein starkes Indiz auf die stark angekündigten Zerstörungssysteme des Spiels.

I was playing a full build yesterday. Nice work by the team, more work to do but good progress, my agent felt like the wrecking machine I enjoy 🙂

— Phil Spencer (@XboxP3) 27. September 2018