Crackdown 3 erscheint diesen Freitag, nach einem sehr langen Entwicklungsprozess, welcher über mehrere Entwickler ging. Zum Start sind wir natürlich sehr auf den Multiplayer-Part, die Wrackzone, gespannt. Was das Game eigentlich ausmacht. Nur da gibt es leider ein Problem…



Ihr müsst die Wrackzone ohne eure Freunde bestreiten! Beim Start von Crackdown 3 wird das gemeinsame Zocken mit Freunden in einer Game-Party nicht unterstützt. Creative Director Joe Staten selbst hat dies auf Twitter bestätigt. Gerade von einen Game wie Crackdown 3, mit einer solch immensen Entwicklungszeit, hätte ich solche Features gleich zu Beginn erwartet. Somit hebt man sich – wie wahrscheinlich viele Features – dies für zukünftige Updates auf. Sehr schade!

Not for day one, no. Stay tuned for updates on our plans post-launch.

— Joseph Staten (@joestaten) 10. Februar 2019