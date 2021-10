CPU- & GPU-Engpässe bis 2023? – Intel schätzt aktuelle Lage so ein!

Xbox Series X und PS5 sind zwei gefragte Produkte, die aufgrund der fehlenden Computer-Chips kaum verfügbar sind. - (C) Microsoft, Sony; Bildmontage: DailyGame

Mittlerweile gibt es es unterschiedliche Aussagen, wann in etwa der Halbleitermangel enden wird. Intel behauptet nun, dass dieser Zeitpunkt nicht vor 2023 enden wir. Das heißt es wird weiterhin zu Produktionsproblemen und Engpässen bei PlayStation 5, Xbox Series X und High-End-Grafikkarten geben.

In einem Interview mit CNBC hat CEO Pat Gelsinger behauptet, dass sich die Situation zwar verbessere, aber noch Jahre dauern könnte, bevor das Problem beseitigt ist.

Advertisment

Erst 2023 sieht der Intel-Chef Entspannung: „Wir sind jetzt am Schlimmsten, jedes Quartal im nächsten Jahr werden wir schrittweise besser, aber sie werden erst 2023 ein Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage haben.”

AMD-Chefin sieht den Halbleitermangel anders!

Die Zeitspanne zwischen Intel und AMD ist enorm. In einer jüngsten Aussage sagte AMD-CEO Lisa Su, dass sie in der zweiten Jahreshälfte 2022 mit einem Anstieg des verfügbaren Angebots rechnet. Auch Phil Spencer, Xbox-Chef, sagte, dass die Lieferprobleme für Xbox Series-Konsolen bis 2022 andauern werden. Allerdings spielten bei der Xbox Series X mehrere Faktoren mit, dass man bei der Produktion hinter der PlayStation 5 umhertappt.

„Wenn ich darüber nachdenke, was es bedeutet, heute die für den Bau einer Konsole notwendigen Teile zu besorgen und sie dann auf die Märkte zu bringen, auf denen die Nachfrage besteht, gibt es mehrere Arten von Knackpunkten in diesem Prozess”, so Phil Spencer vor einigen Monaten.

Wenn man also 2021 und 2022 keine PS5, Xbox Series X oder High-End-Grafikkarten in den Auslagen der Händler zu Weihnachten sieht, wundert euch nicht. Derzeit ist das Angebot beschränkt verfügbar und meistens nur mit Vorbestellungen abgedeckt.

Vielleicht ist diese Eminem-Parodie auch wieder passend zu Weihnachten.