Counter-Strike 2-Update macht Train-Map jetzt noch besser

Die beliebte Karte Train hat einige visuelle und spielerische Anpassungen im neuesten Counter-Strike 2-Update vom 9. Januar erfahren. Zum einen wurden mehrere kleinere Fehler behoben, die die Sicht oder die Spielerfahrung störten. Auch die Spielwelt wurde an einigen Stellen korrigiert, sodass du jetzt weniger von unsichtbaren Wänden oder Löchern im Boden betroffen bist. Ein weiteres Highlight: Einige Kisten und Planen haben jetzt Schmutz und Nässe abbekommen. Diese Details verleihen der Karte mehr Realismus.

Zudem wurde der Ausgang der Halle, der den Tunnel zum Bombenort A führt, verbreitert. Das gibt mehr Bewegungsfreiheit. Eine zusätzliche Öffnung an der Containertür im Bereich des Waggons sorgt dafür, dass du dich nicht mehr in der Ecke verschanzen kannst.

Werbung

Counter-Strike 2: Weitere Fehlerbehebungen und Verbesserungen

Ein weiteres großes Thema dieses Updates sind Fehler, die das Spielverhalten störten. Einer der auffälligsten Bugs betraf die „Ragdolls“ – also die physikalischen Modelle von getöteten Spielern. Diese wurden manchmal mit extrem hoher Geschwindigkeit durch die Map geschleudert, was lustig ist, aber auch immens stören kann. Jetzt gehört dieses Problem der Vergangenheit an, was für ein flüssigeres Spielerlebnis sorgt.

Auch an der Benutzeroberfläche wurde gefeilt. So kannst du nun zwischen den verschiedenen Spielen in der Zeitleiste der Steam-Spielaufnahme besser unterscheiden. Eine hilfreiche Markierung sorgt dafür, dass du sofort erkennst, welches Spiel du gerade siehst.

Ein weiterer Fehler, der nun behoben wurde: Nach einem Waffenwechsel konnte es sein, dass du die neu ausgerüstete Waffe nicht sofort untersuchen konntest. Dieses Problem wurde ebenfalls gelöst, sodass du schneller mit deiner neuen Waffe interagieren kannst.

Animationskorrekturen und weitere Feinheiten

Valve ist weiterhin bemüht auch die kleineren Fehler im Spiel auszumerzen:

Wer gerne das Butterfly-Messer benutzt, wird sich über die Korrektur der Animation freuen. Zuvor gab es einen Fehler, bei dem sich die Finger des Spielermodells durch den Griff des Messers bewegten.

Ein weiteres Detail betrifft die Waffenkisten aus dem wöchentlichen Versorgungspaket. Bislang fehlte eine „Schließen“-Schaltfläche in der Vorschau, was für einige Unannehmlichkeiten sorgte.

Wenn du in einer Karte kommentierst und dann eine Granate wirfst, werden diese Granaten nun korrekt beibehalten. Das bedeutet, dass du dich nicht mehr mit einer leeren Tasche wiederfindest, wenn du den Kommentarbereich verlässt.

Counter-Strike 2 erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit und befindet sich in den Steam-Charts kontinuierlich auf Platz 1. Nicht umsonst bei unseren „Free-to-Play-Games für 2025“ dabei. Hingegen hat Valve ein Fan-Projekt gestoppt, dass dem ein oder anderen CS-Spieler von früher gefallen hätte. Bei Steam tut sich trotzdem etwas: eine neue Nummer 2 – Marvel Rivals. Der Helden-Shooter zieht immer mehr Spieler in seinen Bann!