Counter-Strike-Mod „Classic Offensive“ von Valve auf Eis gelegt

Eigentlich ist man gewohnt, dass Valve Mod-Projekte unterstützt und sie nicht einstellt, deswegen ist diese Meldung umso erstaunlicher! Der „Classic Offensive“-Mod, der das klassische Gefühl von Counter-Strike 1.6 wiederbeleben sollte, scheint von Valve blockiert worden zu sein. Fans und Entwickler des Mods stehen nun vor einer ungewissen Zukunft.

Der Mod „Classic Offensive“ wurde 2016 ins Leben gerufen und sollte die Nostalgie von Counter-Strike 1.6 in die moderne Welt von CS:GO bringen. Dazu zählten klassische Waffen, die alte Physik, originale Soundeffekte und vieles mehr – alles umgesetzt mit der leistungsstarken Source-Engine von Valve. Das Projekt erfreute sich über Jahre hinweg großer Beliebtheit auf ModDB und erhielt 2017 sogar die Zustimmung durch Valves Steam Greenlight-Programm.

Trotz der langen Entwicklungszeit und der Einhaltung von Valves rechtlichen Richtlinien wurde „Classic Offensive“ nie offiziell auf Steam veröffentlicht. Laut einem kürzlich auf X (vormals Twitter) veröffentlichten Statement der Entwickler endete die Kommunikation mit Valve Ende 2020 abrupt. Der Wendepunkt kam im Oktober 2024, als ein Build des Mods zur Prüfung bei Valve eingereicht wurde. Normalerweise dauert es 3 bis 5 Werktage zur Überprüfung.

Allerdings herrschte wochenlange Funkstille, bevor das Team eine automatisierte Nachricht erhielt: Die App für „Classic Offensive“ wurde ohne Begründung aus Steamworks entfernt. Ursprünglich war der Release für den Counter-Strike-Mod am 25. Dezember 2024 geplant.



Die Entwickler bezeichneten diesen Schritt als eine „schlimmere Form eines Unterlassungsschreibens“. Obwohl zahlreiche Valve-Mitarbeiter von dem Projekt wussten, habe es nie Hinweise gegeben, dass der Mod letztlich abgelehnt würde. Die plötzliche Ablehnung führt nun zu großer Frustration im Team und bei den Counter-Strike 1.6-Fans.

Die Entwickler von „Classic Offensive“ warnen andere Modding-Teams davor, sich ausschließlich auf Steam als Veröffentlichungsplattform zu verlassen. Sie empfehlen, alternative Strategien zu entwickeln, um nicht in ähnliche Schwierigkeiten zu geraten.

Valve gilt zwar als sehr unterstützend gegenüber Fan-Projekten, insbesondere für Marken wie Half-Life und Portal, doch der Fall „Classic Offensive“ zeigt, dass dies keine Garantie ist.

