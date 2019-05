Bandai Namco hat endlich die Daten für den Code Vein-Netzwerktest bekannt gegeben. Der Beta-Test für das Online-Spiel des Spiels lässt potenzielle Vampire am 30. Mai eintreffen.

Der Entwickler/Publisher hat am vergangenen Mittwoch Anträge für den Closed-Network-Test gestellt. Zukünftige Vampire, die sich noch nicht angemeldet haben, können dies weiterhin tun, sofern sie sich auf PlayStation 4 oder Xbox One befinden. Leider müssen die Spieler auf dem PC dies aussetzen. Bandai Namco möchte wahrscheinlich nicht, dass Dataminer während des Betatests die Dateien des Spiels durchsuchen. Spieler, die in die Closed Beta aufgenommen werden, werden von Bandai Namco per E-Mail benachrichtigt.

Alle Daten zur Closed Beta

Die Closed Beta beginnt für Spieler in den USA am 30. Mai um 23:00 Uhr Eastern Time und für Spieler in Europa am 31. Mai um 05:00 Uhr MESZ. Die Spieler können dann in den USA bis 3:00 Uhr Eastern Time und in Europa bis 9:00 Uhr MESZ am 3. Juni am Test teilnehmen.

Die Spieler können zu Beginn des Tests ihren eigenen Charakter erstellen. Im Anschluss an den Test werden diese Spieler in einem der Dungeons des Spiels kooperativ spielen.

Mit dem Titel können Spieler sogar einen KI-Partner mitnehmen, wenn sie alleine spielen. Ihr seid also nicht auf einen Mitspieler angewiesen. In diesem Sinne wird wahrscheinlich viel auf diesen bevorstehenden Netzwerktest setzen. Die Art der Rückmeldungen, die Bandai Namco von dem Test erhält, kann sich darauf auswirken, wann das Erscheinungsdatum des Spiels tatsächlich bekannt gegeben wird.

Natürlich sind das anime-inspirierte Aussehen des Spiels und die stärkere Betonung der Geschichte die anderen Dinge, die Code Vein einzigartig machen. Die Herangehensweise ist ähnlich wie bei ihren God Eater-Spielen die Monster Hunter-Formel. Zumindest sollte diese Formel das Interesse der gleichen Art von Spielern wecken, die die ersteren spielen.

Das heißt, wenn Code Vein seine Inspirationen in einer Weise übertreffen möchte, die God Eater nicht hat, muss es eine Reihe von Dingen richtig machen. Die Online-Genossenschaft störungsfrei arbeiten zu lassen, ist definitiv eine davon. Der Titel kann aktuell für rund 70 Euro (PS4-Version) bei Amazon.de vorbestellt werden.