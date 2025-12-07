Clair Obscur: Expedition 33 – Teaser-Bild entfacht Spekulationen über DLC zum geheimnisvollen „Manor“

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Die Fans von Clair Obscur: Expedition 33 sind wieder im Spekulationsfieber. Der Grund: Ein überraschender Social-Media-Post des Entwicklerteams, der lediglich ein Bild von The Manor zeigt – einem der markantesten Schauplätze des Spiels – begleitet von genau zwei Worten: „The Manor“. Mehr braucht es offenbar nicht, um die Community in Aufregung zu versetzen und die Diskussion über mögliche DLC-Pläne neu zu entfachen.

Unter dem Posting sammeln sich seither Reaktionen, die von ungläubiger Euphorie bis hin zu ganz direkten Fragen reichen. Viele wollen wissen, ob Sandfall Interactive bereits an einer Erweiterung arbeitet. Andere betteln gleich um ein Feature, das seit Release ganz oben auf der Wunschliste steht: ein vollwertiger Foto-Modus. Dazu kommen die obligatorischen Meme-Kommentare, inklusive augenzwinkernden Final Fantasy VII-Referenzen und natürlich die Fans, die scherzhaft ankündigen, das Bild „Frame für Frame“ nach versteckten Hinweisen zu durchsuchen.

Clair Obscur: Expedition 33 – Das Spiel des Jahres 2025?

Ein Spiel mit emotionaler Tiefe und fordernden Kämpfen in einer düsteren Version unserer Zukunft. Dass die Nachfrage nach neuen Inhalten groß ist, überrascht nicht. Clair Obscur: Expedition 33 hat sich seit seinem Release im April 2025 zu einem der markantesten RPG-Neuzugänge der aktuellen Generation entwickelt. Das brachte viele Normierungen bei den diesjährigen „The Game Awards“ ein. Die Mischung aus Belle-Époque-Fantasy, surrealem Weltenbau und einem modernen, reaktiven Rundenkampfsystem mit Ausweich-, Parier- und Rhythmus-Mechaniken sorgte dafür, dass der Titel sofort hervorstach. Gleichzeitig beeindruckte die kompromisslos düstere Prämisse: der letzte Versuch, die Paintress zu stoppen. Ein Wesen, das jedes Jahr einen kompletten Jahrgang der Bevölkerung auslöscht.

Schon kurz nach der Veröffentlichung sprach das Team offen darüber, dass DLC ursprünglich geplant war, man die Entwicklung jedoch zugunsten von Optimierungen und Feinschliff pausierte. Der Erfolg des Spiels brachte die Pläne jedoch schnell zurück auf den Tisch. Der Lead Writer hatte früher bereits angedeutet, dass eine Erweiterung „sehr wahrscheinlich“ sei. Später trat Creative Director Guillaume Broche auf die Bremse und betonte, man müsse zuerst das Basisspiel stabilisieren, bevor man über neue Inhalte spreche.

Doch zuletzt klang Broche wieder deutlich optimistischer. Sein Kommentar „we may be cooking“ wurde in der Community fast schon als inoffizielle Bestätigung interpretiert, dass längst an etwas Neuem gearbeitet wird. Und der aktuelle Manor-Teaser befeuert diesen Eindruck massiv.

Wie könnte die Erweiterung aussehen?

Ob es sich wirklich um ein Story-DLC, eine Nebenmission, ein neues Gebiet oder ein umfassendes Add-on handelt, bleibt völlig offen. Doch die Wahl des Bildmotivs wirkt bewusst gesetzt. The Manor spielt im fertigen Spiel eine besondere Rolle, nicht nur atmosphärisch, sondern auch erzählerisch. Dass ausgerechnet dieser Ort erstmals seit Monaten erneut ins Rampenlicht gerückt wird, ist kaum Zufall.

Noch schweigt Sandfall Interactive zu konkreten Plänen. Doch die Art und Weise, wie der Teaser veröffentlicht wurde, spricht dafür, dass das Studio langsam die Bühne für eine größere Enthüllung vorbereitet. Die Community jedenfalls ist bereit und erwartet sehnsüchtig eine Rückkehr in die bizarre, melancholische Welt von „Expedition 33“.

Solange die Entwickler keine offizielle Ankündigung machen, bleibt alles Spekulation. Doch das Gefühl ist klar: In der Welt von Clair Obscur tut sich etwas. Und der Weg führt offenbar zurück zum Manor. Vielleicht erwartet uns bei den „The Game Awards“ ein Trailer.

