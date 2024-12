Captain Laserhawk: The G.A.M.E. – Ubisofts neuer NFT-Shooter

Captain Laserhawk: The G.A.M.E. ist ein neuer NFT-Shooter von Ubisoft, in dem Rayman die Hauptrolle spielt. Der Titel ist vorerst nur für den PC verfügbar. Im Januar 2024 berichtete die Plattform Game Rant exklusiv über die Existenz eines Captain-Laserhawk-Spiels. Eine vorzeitige PEGI-Einstufung hatte enthüllt, dass der Publisher an einem Laser-Deathmatch-Spiel mit Mikrotransaktionen namens Captain Laserhawk Niji Warrior arbeitete. Diese Einstufung wurde nach dem Bericht aus der öffentlichen Datenbank entfernt und seitdem nicht wieder eingestellt. Fast ein Jahr später erschien der Titel schließlich unter dem leicht abgeänderten Namen Captain Laserhawk: The G.A.M.E.. Hinter dem Namen verbirgt sich ein Arena-Shooter aus der Top-Down-Perspektive für bis zu acht Spieler.

Das Spiel ist derzeit nur für den PC verfügbar und kann über den Ubisoft Connect Launcher gespielt werden. Die aktuelle Early Access Version ist ca. 1,19 GB groß. Laut einer Rangliste vom 19.Dezember 2024 weist das Spiel weniger als 100 Spieler auf, was darauf hindeutet, dass der NFT-Shooter noch nicht viel Anklang gefunden hat. Captain Laserhawk: The G.A.M.E. ist ein neuer Titel von Ubisoft, der auf der Netflix-Zeichentrickserie Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix basiert. Diese Serie, die im selben Universum wie Far Cry 3: Blood Dragon spielt, wurde im Oktober 2023 veröffentlicht und erhielt überwiegend positive Kritiken. Rayman tritt sowohl in der Serie als auch im Spiel als Kommentator auf. In der Serie war Rayman als eine schräge Version seines bekannten Charakters zu sehen, und es bleibt abzuwarten, wie viel von dieser Persönlichkeit ins Spiel übernommen wurde.

Immer informiert? - Hol dir unseren Newsletter!

Captain Laserhawk: The G.A.M.E. setzt auf Blockchain und NFTs

Captain Laserhawk: The G.A.M.E. beinhaltet Blockchain-Integration, die es den Spielern ermöglicht, ihre „Niji Warrior“-Karte mit individuellen Informationen wie Kopf, Geschlecht, Alter und Lieblingsprofi-Wrestler zu personalisieren. Diese einzigartigen Karten können durch Spielen verändert werden, um ihren Wert zu steigern, mit dem Ziel, sie zur Schau zu stellen oder zu verkaufen. Ubisoft setzt mit diesem Spiel seine Experimente mit NFT-Spieleanwendungen fort. Ende Oktober 2024 veröffentlichte das Unternehmen sein erstes Blockchain-basiertes Spiel, Champions Tactics: Grimoria Chronicles, ein rundenbasiertes PvP-Rollenspiel. Bereits 2021 hatte Ubisoft einige NFT-Waffen und -Rüstungen für Ghost Recon Breakpoint auf den Markt gebracht, die jedoch wenig Anklang fanden.

Hier geht es zu unserer Game Review zu Steam Prison – Beyond the Steam.