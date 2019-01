Die Spieleserie Resident Evil und Nintendo-Konsole haben, ob man es glaubt oder nicht, eine ganz enge Bindung gehabt. Früher einmal. Zur Gamecube-Ära zählten Resident Evil 4 oder Resident Evil Zero, welches erstmals 2002 für den Nintendo-Würfel erschien, zum oberen Line-Up der Konsole!

Seitdem haben die Nintendo-Konsolen einige Games der Resident Evil-Serie verpasst. Stattdessen veröffentlichte Capcom ältere Games auf der Nintendo Wii mit Bewegungsunterstützung. Das Resident Evil 2-Remake ist optisch sicherlich ein paar Stufen über den Nintendo Switch, jedoch haben andere Publisher, wie Bethesda mit DOOM und Co. bewiesen, das Portierungen für die Hybrid-Konsole möglich sind!

Resident Evil 2 Remake erschien gestern für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Eine Switch-Version werden wir nicht so schnell sehen – wahrscheinlich nie, nachdem wir die „Antwort“ auf die Frage bereits auf der E3 2018 von Capcom’s Brand Manager Mike Lunn bekommen haben:

Allerdings OHNE Resident Evil müssen Nintendo Switch-Besitzer auch nicht auskommen. So werden Resident Evil (das Original), Resident Evil Zero (erschien erstmals 2002 für den Gamecube) und Resident Evil 4 noch in diesen Jahr für den „Schalter“ erscheinen.

Capcom is bringing multiple fan favorites to Nintendo Switch! Resident Evil, Resident Evil 0, and Resident Evil 4 will each be launching on Nintendo Switch in 2019! We’ll have more info soon!

— Capcom USA (@CapcomUSA_) 26. Oktober 2018