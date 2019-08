Share on Facebook

Resident Evil 2 und Devil May Cry 5 waren in den ersten drei Monaten des Jahres die wichtigsten Neuerscheinungen von Capcom und wurden beim Start unglaublich gut angenommen. Die guten Kritiken gingen Hand in Hand mit den Verkaufszahlen, von denen die beiden bis Mai 4,2 Millionen (RE2) bzw. 2,1 Millionen Einheiten (DMC5) verkauften konnten.

Wie sich herausstellt, weisen beide Spiele weiterhin starke Umsätze auf. Capcom hat seine offizielle Liste der Platinum-Spiele aktualisiert. Diese Liste bezieht sich auf jedes Spiel, das mehr als eine Million Mal verkauft wurde. Die Liste enthält Aktualisierungszahlen für beide oben genannten Titel.

Resident Evil 2 wird derzeit weltweit 4,5 Millionen Mal verkauft und ist weniger als eine halbe Million Mal von den Verkaufszahlen der ursprünglichen 1998er-Version entfernt. Mittlerweile wird Devil May Cry 5 weltweit 2,5 Millionen mal verkauft.

Capcom erwartet, dass die starken Umsätze für beide Spiele auf absehbare Zeit anhalten werden. In einer Frage- und Antwortrunde während ihrer letzten vierteljährlichen Finanzsitzung, in der sie starke Gewinne meldeten, sagte das japanische Unternehmen, dass man aufgrund von „Werbeaktionen wie Rabatten für digitale Versionen“ der Ansicht ist, dass es möglich ist, dass beide Spiele noch mehr verkaufen. Der Publisher geht daher davon aus, dass beide Spiele bis zum Ende des laufenden Geschäftsjahres – also bis zum 31. März 2020 – jeweils eine weitere Million Mal verkauft werden.

Das würde Resident Evil 2 auf 5,5 Millionen Einheiten und Devil May Cry 5 auf 3,5 Millionen Einheiten bringen, was das erstere zu einem besser verkauften Spiel macht als die ursprüngliche Veröffentlichung, auf der es basiert, und das letztere zum meistverkauften Spiel seiner Franchise macht.

Beide Capcom-Titel sind derzeit für PC, Xbox One und PlayStation 4 verfügbar. Lest doch unseren Testbericht zu DMC5 oder Resident Evil 2. Letzteres erzielte die Höchstwertung bei uns.