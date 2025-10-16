Capcom empört Retro-Fans: Alte Resident Evil-Spiele seien minderwertig

Klaus KainzEin freiberuflicher Schreiber für Chronik-Themen, manchmal auch Kultur. Vor allem aber ist er faszinierter Zocker seit mehreren Jahrzehnten. Denn Resident Evil ist intensiver als jeder Horrorfilm, Bloodborne oder Metroid Prime immersiver als jeder Fantasy-Roman - und Dampf ablassen geht kaum besser als mit Streets of Rage oder Ninja Gaiden.

Erst kürzlich wurden die originalen PS1-Fassungen von Resident Evil 2 und Resident Evil 3 als PlayStation Classics neu aufgelegt (via PlayStation Blog). Zuvor ging die gesamte alte Trilogie auch auf der PC-Plattform GOG online – das dürfte allerdings viel Überzeugungsarbeit beim japanischen Rechteinhaber benötigt haben. Denn die Entwickler hätten die Originalversionen als überflüssig betrachtet, wie GOG-Manager Marcin Paczynski in einem Interview mit The Game Business erklärte.

“Sie sahen keinen Sinn darin, die Vanilla-Versionen wieder auf den Markt zu bringen”, so der GOG-Projektmanager über seine Gespräche mit Capcom. Die Remakes seien aus Sicht des Publishers überlegen. Es habe deswegen einige Verhandlungen gebraucht, “um ihnen klar zu machen, dass es ein Publikum gibt, das viele Erinnerungen an diese Spiele hat und genau dasselbe Spiel noch einmal erleben möchte.” Für GOG sei der Release jedenfalls ein voller Erfolg: “Wir haben 94 Prozent positive Bewertungen auf GOG für alle diese Spiele. Und das hat sich auch in den Verkaufszahlen widergespiegelt.”

Fans von Resident Evil reagieren zornig auf Capcom

Ein Tweet mit einem Zitat aus dem Interview ging inzwischen viral. Fans zeigten sich in Aufruhr, nicht zuletzt, da die Remakes gänzlich anders aufgebaut sind als die Originale. Nach einem Tag wurde der dazugehörige Tweet bereits über eine Million Mal angezeigt – inklusive vielfach gelikter Retweets. “Ich bin hier, um Capcom mitzuteilen, dass Resident Evil-Fans tatsächlich immer noch gerne die Originalspiele spielen”, heißt es in einem Repost. “Zu behaupten, dass ihre Remakes die Klassiker ersetzen, ist nicht nur unangebracht, sondern auch eine Beleidigung des Vermächtnisses der Serie und der Fans, die sie aufgebaut haben” (via X).

Andere zeigten ihren Unmut über die Retro-Szene: “Dieses Zitat von Capcom fasst perfekt zusammen, wie schlecht der aktuelle Zustand der modernen Remake-Kultur ist” (via X). “Eine verrückte Aussage von Capcom, wenn man bedenkt, dass jedes Resident Evil-Spiel für die PS1 ein wahnsinnig unterhaltsames, gut gemachtes Erlebnis ist, das kein bisschen gealtert ist, wenn man bereit ist, sich an die Panzersteuerung zu gewöhnen”, so ein weiterer Tweet.

