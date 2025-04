Call of Duty: Warzone – Senior Creative Director verlässt das Team

Nach vier Jahren bei Raven Software hat Ted Timmins, der Senior Creative Director von Call of Duty: Warzone, seinen Abschied bekannt gegeben. Timmins spielte eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung des Free-to-Play-Titels, insbesondere seit Season 2 von Call of Duty: Warzone Caldera, und war maßgeblich an der Veröffentlichung sowie den Live-Service-Saisons während des Modern Warfare 3-Zyklus beteiligt.

In den letzten Jahren gab es eine bemerkenswerte Welle hochkarätiger Abgänge aus wichtigen Call of Duty-Studios wie Treyarch, Sledgehammer Games und Raven Software. Viele dieser leitenden Entwickler verließen ihre Positionen, um persönliche Projekte zu verfolgen oder neue Rollen in der Gaming-Branche zu übernehmen. Jason Blundell, bekannt für seine Arbeit am Zombies-Modus, verließ Treyarch 2020 nach 13 Jahren.

Werbung

After 4 years, 5 Call of Duty titles, 40 seasons of content and, a personal favourite stat, ~500 Quality of Life updates, my time on Call of Duty: Warzone has come to an end. It’s been a truly incredible journey, but now I take off the hat and return to the community I came from. pic.twitter.com/Qd7YhdvUnl — Ted Timmins (@JustTeddii) April 15, 2025

Senior Creative Director von Warzone verlässt nach vier Jahren Raven Software

Im August 2023 verabschiedete sich David Vonderhaar, Studio Design Director, nach 18 Jahren. Zuletzt verließ auch Greg Reisdorf Sledgehammer Games nach 15 Jahren. Auch bei Raven Software gab es bedeutende Abgänge, was auf eine größere Umstrukturierung innerhalb der langjährigen Entwicklerteams der Franchise hindeutet. Am 15. April 2025 gab Ted Timmins über seinen persönlichen Twitter-Account bekannt, dass er die Call of Duty-Reihe verlässt.

Nach vier Jahren und 40 Seasons teilte er mit, dass seine Zeit bei Warzone zu Ende geht. In seinem Beitrag reflektierte Timmins über seine „unglaubliche Reise“ bei Raven Software und bezeichnete es als einen Karrierehöhepunkt, als er gebeten wurde, Warzone ab Season 2 von Caldera bis zur Veröffentlichung und den Live-Service-Saisons von Modern Warfare 3 zu leiten. Er beschrieb die lang erwartete Rückkehr von Verdansk in Season 3 von Black Ops 6 und Warzone als den „perfekten Abschied für ein Spiel, das ich geliebt habe – vor allem als Spieler“.

Mehr zu Call of Duty: Warzone und den Entwicklungen bei Raven Software findest du in diesem Artikel über einen Exploit, der das Spiel beeinflusst hat, sowie in einem weiteren Bericht über eine umstrittene Änderung, die nach Spielerprotesten zurückgenommen wurde.