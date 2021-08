Call of Duty: Vanguard enthüllt Alpha-Startdatum für PS4 und PS5

Call of Duty: Vanguard - (C) Sledgehammer Games, Activision

Für Call of Duty-Fans war die vergangene Woche eine gute Woche. Call of Duty: Vanguard wurde nun offiziell angekündigt und wird am 5. November 2021 für PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S und Xbox One erscheinen. Außerdem wurde neben der Kampagne mit vier spielbaren Charakteren und dem massiven Multiplayer-Modus von Entwickler Sledgehammer Games noch einen Zombie-Modus von Treyarch obendrauf gepackt. Und bereits vor dem Release wird es nicht nur eine Beta, sondern auch eine Alpha-Testphase für ausgewählte PlayStation-Spieler geben, wie nun bestätigt wurde.

Bereits im Vorfeld gab es ein Datum für den Alpha-Test von Call of Duty: Vanguard, der hiermit bestätigt wurde.

Der Alpha-Test von Call of Duty: Vanguard für PS4 und PS5 findet zwischen dem 27. und 29. August 2021 statt. Die Alpha zum neuen Champion Hill-Multiplayer-Modus ist für alle PlayStation-Spieler zugänglich: PS Plus wird nicht benötigt. Der Pre-Load startet bereits heute am 23. August 2021.

Call of Duty: Vanguard – Das erwartet PS4- und PS5-Spieler in der Alpha

Alpha-Spieler werden auch für das Herunterladen des bevorstehenden Tests von Call of Duty: Vanguard belohnt. Es ist die erste Gelegenheit, den neuen Spielmodus, Champion Hill, auszuprobieren.

Champion Hill ist ein einzigartiger kompetitiver Mehrspielermodus, in dem 8 Teams in einem rundenbasierten Round-Robin gegeneinander antreten, mit “Kaufrunden” zwischen den Kampfrunden. Auf diese Weise fügt es der Standard-Call of Duty-Aktion eine Ebene einer Counter-Strike-ähnlichen Strategie hinzu. Das Besiegen von gegnerischen Teams wird “Leben” nehmen, wobei das Siegerteam alle Gegner überdauert.

Call of Duty: Vanguard – So greift man auf die Alpha zu (PS4/PS5)

Diejenigen, die Call of Duty: Modern Warfare, Call of Duty: Warzone oder Call of Duty: Black Ops Cold War installiert haben, können nach dem Herunterladen über das Hauptmenü auf Call of Duty: Vanguard Alpha zugreifen.

Wenn man in einem dieser veröffentlichten Spielmenüs das Alpha-Menüblatt auswählt – ganz links im Hauptmenü – gelangt man entweder zur Alpha, um einzusteigen und zu spielen – wenn man bereits heruntergeladen hat, oder man wird zur Download-Seite im PlayStation-Store weitergeleitet.

Alle Teilnehmer erhalten eine Calling Card und ein Emblem, die bei der Veröffentlichung in Call of Duty: Vanguard zugänglich sind – sowie in Warzone nach der Integration von Vanguard.

Alternativ könnt ihr hier die PS5 Alpha oder die PS4 Alpha von Call of Duty: Vanguard über den Store herunterladen.