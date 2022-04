CoD: Vanguard – Einer der besten Ranglisten-Spieler verwendet Wallhacks

Call of Duty: Vanguard - (C) Activision

Schummeln in PvP-Spielen? Geht gar nicht. Selbst wenn es um nichts geht. Die Community reagiert ziemlich heftig auf den zweitbesten Spieler in der Call of Duty: Vanguard-Rangliste nachdem sich herausgestellt hat, dass er ein Cheater ist. Während eines Streams des Gameplays stellte sich heraus, dass der Spieler, der sich auf dem zweiten Platz der Call of Duty: Vanguard-Rangliste befand, Wallhack-Cheats verwendete.

Die Reaktionen der Community darauf sind natürlich heftig. Der Spieler gesteht die Verwendung des Cheats, aber seine Begründung ist äußerst dürftig.

Call of Duty: Vanguard – Spieler “pplehx” unter Druck

Call of Duty: Vanguard -Streamer pplehx fand sich am 11. April beim Streamen in Not. Nachdem er getötet wurde, stottert der Stream kurzzeitig. Nachdem sich die Framerate zu erholen schien, sind die Positionen anderer Spieler durch die Wände zu sehen. Pplehx erwähnte damals, dass sein Spiel hinterherhinkte, aber aufmerksame Fans bemerkten schnell die verräterischen Anzeichen von Wallhacks.

Die Reaktion der Community ist natürlich heftig! Jamiela122 auf Twitter fordert sogar, das “PC-Spieler nicht gegen Konsolen-Spieler antreten sollten”. Für ihn sind “90% aller PC-Spieler in irgendeiner Weise Betrüger”. Twitter-Nutzer Jebus3211 sagt es anders: “Über 90% der PC-Spieler schummeln nicht. Es ist abscheulich, die große Mehrheit für die Taten weniger Menschen zu bestrafen.”

The #2 ranked player on Vanguard (“pplehx”) has been caught cheating after his stream bugged and showed he had walls 💀 (via @V1A70) pic.twitter.com/rpF3SnX3jI — CDL Intel (@intelCDL) April 11, 2022

Call of Duty: Vanguard-Cheater gesteht seinen Wallhack

Anstatt hysterisch herumzubrüllen und alles abzustreiten hat sich pplehx für seine Taten entschuldigt und versucht sie zu erklären.

In Antworten auf Kommentatoren und in einem separaten Tweet behauptet der Spieler, dass er tatsächlich Call of Duty: Vanguard-Cheats verwendet hat, und ging sogar so weit, zuzugeben, woher er sie hat, und Beweise dafür vorzulegen, dass er dafür bezahlt hat. Die Begründung dafür, dass er all diese Informationen preisgibt, besteht jedoch darin, eine Behauptung zu stützen, die erklärt, warum er überhaupt Cheats verwendet hat.

Warum verwendet man Cheats?

Angeblich hat pplehx Zugang zu den Cheats erworben, um eine “Diamanttarnung im Spiel freizuschalten”. Zuvor soll er – nach eigener Aussage – keine Cheats oder Hacks verwendet haben und ganz alleine auf den zweiten Platz aufgestiegen sein. Manche glauben ihm, aber viele nicht. Wenn jemand auf Rang 2 in Call of Duty: Vanguard aufsteigt, dann benötigt man auch keine Cheats und Hacks für eine Diamanttarnung.

Trotz des Ricochet-Anti-Cheat-Systems hüpfen noch immer Wallhacker, Aimbots und Co durch Vanguard.

Call of Duty: Vanguard ist für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und Windows PC verfügbar.