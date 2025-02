Call of Duty-Spieler fassungslos: 67 Jahre Sperre für Voice-Chat ausgefasst!

Ein Call of Duty-Spieler traute seinen Augen nicht, als er mit einer rekordverdächtigen 67-jährigen Sperre belegt wurde. Der Nutzer „Jefedadon762“ teilte seine Verwunderung in einem Reddit-Post im Black Ops 6-Subreddit mit und erhielt sofort jede Menge Aufmerksamkeit. Doch was steckt wirklich dahinter?

Laut einem Screenshot, den der Spieler gepostet hat, wurde ihm mitgeteilt, dass er gegen den Verhaltenskodex von Call of Duty verstoßen habe. Dadurch wurde ihm der Zugang zur öffentlichen Kommunikation in Spielen entzogen. Die angezeigte Restzeit: unglaubliche 24.488 Tage, was einer Sperre von exakt 67 Jahren und 17 Tagen entspricht.

Die Community reagierte mit ungläubigem Staunen und jeder Menge Humor. „Kein Problem, bis dahin gibt es Call of Duty Nummer 70 und du spielst es über ein Gehirnimplantat!“, witzelte ein Nutzer. Ein anderer fragte sich: „Was muss man gesagt haben, um so eine Strafe zu kassieren?“

67 Jahre Sperre für Call of Duty-Spieler: Was hat er Schlimmes gesagt?

Activision verfolgt eine strikte „Zero-Tolerance“-Politik gegenüber Hassrede, Rassismus und anderen toxischen Verhaltensweisen. Doch nicht alle Spieler sind sich einig, was als „unangemessen“ gilt. Ein User kommentierte: „Ich habe nur gesagt, dass mein Team schlecht spielt, und wurde zwei Tage gesperrt!“

Andere Nutzer spekulierten, dass der Bann ein Fehler sei oder die automatische KI-Moderation über-reagiert haben könnte. „Ich kenne Leute, die mitten im Spiel einen Bann kassiert haben, weil sie harmlosen Trash-Talk betrieben haben“, schrieb ein Reddit-User in den Kommentaren zum Beitrag.

„Bis zu einem gewissen Grad darf man immer noch Scheiße reden. Absolut keine homophoben Beleidigungen oder Rassismus. Das führt zu einem sofortigen Chatverbot. Ich kenne zwei Leute, die mitten im Spiel gesperrt wurden, weil sie dummes Zeug gesagt haben“, so ein Nutzer auf Reddit.com.

Ist die Strafe gerechtfertigt?

Ohne genaue Details bleibt unklar, ob der Spieler wirklich gegen die Regeln verstoßen hat oder ob es sich um einen Fehler handelt. Ein User brachte es sarkastisch auf den Punkt: „Du weißt genau, was du getan hast!“

Fakt ist: Die Sperre sorgt für Diskussionen über die Balance zwischen strenger Moderation und der typischen „CoD-Lobby-Erfahrung“. Während einige Spieler das Vorgehen begrüßen, finden andere, dass Activision zu hart durchgreift.

Ob die Strafe bestehen bleibt oder reduziert wird, bleibt abzuwarten. Doch eines ist sicher: Dieser 67-Jahre-Bann wird so schnell nicht vergessen!

