Call of Duty: Sledgehammer Games arbeitet bereits an neuen Spiel

Ist Call of Duty: Vanguard vielleicht etwas zu "grau"? - (C) Sledgehammer Games

Vor lauter Call of Duty sieht man schon im Shooter-Wald keine Bäume mehr! Ein Nachfolger von Modern Warfare (2019) wurde bereits angekündigt, genauso wie ein “Warzone 2”. Sledgehammer Games, die uns letztes Jahr Call of Duty: Vanguard gebracht haben, arbeiten laut Gerüchten bereits am nächsten Titel des erfolgreichsten Shooter-Franchise der Welt.

2023 soll es erstmals – seit gefühlten 100 Jahren – kein neues Call of Duty mehr geben. Wenn die Gerüchte stimmen, die Activision bereits widerlegt hat. Irgendwie. Bisher erklärte der US-amerikanische Videospiele-Publisher nicht, dass es sich 2023 um ein Mainline-Call of Duty handelt. Es könnte auch ein Remaster sein. Oder eben auch der Nachfolger von Warzone. Irgendein “neues” Call of Duty gibt es immer.

Call of Duty: Woran arbeitet Sledgehammer Games nach Vanguard?

Wie einer unserer Lieblings-Insider, Tom Henderson, via Twitter berichtet, arbeitet Sledgehammer Games bereits an einem neuen Call of Duty. Eigentlich überraschend, da viele Fans Vanguard als einen Tiefpunkt des Franchise empfinden.

Laut Henderson sollen wir aber noch Zeit haben uns auf das nächste Sledgehammer Games-Spiel vorzubereiten: Es soll nicht vor 2024 erscheinen.

The future of Call of Duty and annual releases is uncertain, but Activision seemingly has all of its bases covered no matter what happens.@XputerE EXCLUSIVE:https://t.co/VzHct5Ks1C — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) April 12, 2022

Modern Warfare 2022 ohne Zombie-Modus. 2023 ein eigenes Zombie-Spiel?

Wie gesagt, wenn 2023 kein Mainline-Call of Duty erscheint, wird es wohl trotzdem ein neues Call of Duty geben. Modern Warfare 2 (2022) soll nämlich keinen Zombie-Modus bieten. Dafür soll es nächstes Jahr ein eigenständiges Zombie-Spiel geben. Vielleicht genau das, was die Serie benötigt.

Angeblich sollen wir nicht mehr lange auf das Call of Duty 2022 warten müssen, eine Ankündigung im April könnte bereits um die Ecke sein, wie die “Insider von den Dächern pfeifen”. Der Grund? Die schlechte Performance von Sledgehammers Call of Duty: Vanguard. Übrigens auch im Gespräch ist, dass Modern Warfare 2022 nur noch für PS5, Xbox Series X/S und Windows PC erscheint. Was bekommen PS4- und Xbox One-Spieler dann? Eine Remastered-Version eines älteren Modern Warfare? Wir werden sehen.