Call of Duty: Modern Warfare 2 – Spieler erreicht Level 55, ohne Kills!

Wer sagt Pazifisten steigen in Modern Warfare 2 nicht im Rang auf, der irrt. Ein Spieler beweist es mit dem maximalen Level.

Ein bekannter Streamer zeigt: Level 55 erreicht man auch ohne Schuss in Modern Warfare 2. - (C) Activision - Bildmontage

“ThatFriendlyGuy” erreicht den aktuell maximalen Rang (Level 55) im Multiplayer-Modus von Call of Duty: Modern Warfare 2, ohne einen einzigen Gegner zu töten. Der “Pazifist” erreicht dies mit einem benutzerdefinierten Multiplayer-Loadout, das ihm ermöglichte, schnell Erfahrungspunkte zu sammeln.

Call of Duty ist ein Shooter und in einem Shooter tötet man virtuell seine Gegner. Nein, denkt sich “ThatFriendlyGuy” und macht alles anders, wie auch schon in Escape From Tarkov und Resident Evil Village. Killstreaks sind dafĂŒr speziell entwickelt worden, um schnell Erfahrungspunkte zu bekommen, doch das gilt nicht fĂŒr jemanden der nicht schießt.

Wie weit geht es? Derzeit kann man in Call of Duty: Modern Warfare 2 den maximalen Rang von Level 55 erreichen. Mit einem benutzerdefinierten Loadout-System erstellte er einen Build, der es ihm leicht machte, sich schnell zu bewegen, wĂ€hrend er sein Team durch den Einsatz von nicht tödlicher AusrĂŒstung wie der TĂ€uschungsgranate unterstĂŒtzte. Ein Tool, dass dem feindlichen Mitspielern das Radar verzerrt.

Level 55 in Modern Warfare 2 ohne einen einzigen Schuss

“ThatFriendlyGuy” tat andere Dinge, als zu schießen – und von diesen Aufgaben gebe es genĂŒgend im Spiel. So markierte der Spieler mit dem Spooter-Zielfernrohr die Gegner, damit seine Teamkollegen diese leichter finden konnten. Er verwendete auch das Schutzschild, um vorwĂ€rtszukommen.

Wie lange der Spieler ohne zu Schießen fĂŒr Level 55 benötigt hat? Keinen Tag! “ThatFriendlyGuy” erreichte den maximalen Rang in Modern Warfare 2 mit einer Gesamtspielzeit von 23 Stunden und 25 Minuten. Er stellte im Video klar, warum er bis zur ersten Season des Spiels gewartet hat. Er möchte seine Spielerstatistiken allen zeigen, dass er wirklich “0 Kills” hat.

Die Moral von der Geschichte? Es ist durchaus möglich in kurzer Zeit Level 55 in Modern Warfare 2 zu erreichen, auch ohne der beste SchĂŒtze zu sein. Ähnlich wie in anderen Genres wie Rollenspielen ist das Sammeln von Erfahrungspunkten und Levelaufstieg Teil der Erfahrung, aber anscheinend gibt es mehr als einen Weg, den man wĂ€hlen kann.

Call of Duty: Modern Warfare 2 ist jetzt fĂŒr Windows PC (Battle.net und Steam), PS5, PS4, Xbox Series X/S und Xbox One verfĂŒgbar. Ebenso startete vor wenigen Tagen Warzone 2.0, dass sich derzeit in einem teilweise “unspielbaren Zustand” befindet.