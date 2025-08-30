Call of Duty-Film: Michael Bay dürfte keine Zeit haben, dafür steht ein Netflix-Regisseur hoch im Kurs

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Kommt endlich ein Call of Duty-Film? Seit Jahren hoffen Fans auf eine Kino-Adaption von Call of Duty. Schon 2015 kündigte Activision ein eigenes Cinematic Universe an, doch die Pläne verschwanden schnell wieder in der Schublade. Nun gibt es neue Hoffnung: Laut einem Branchenbericht verhandelt Paramount Pictures aktuell über die Rechte an der legendären Shooter-Reihe.

Noch ist kein Regisseur oder Cast bestätigt, aber das Projekt soll hohe Priorität bei den Paramount-Chefs haben. Und sofort stellt sich die Frage: Wer könnte dieses Mammutprojekt umsetzen?

Michael Bay oder doch jemand anderes?

Auf Social Media kursiert sofort ein Name: Michael Bay. Explosionen, große Action-Szenen und Militär-Feeling. Passt doch? Doch realistisch betrachtet ist Bay wohl eher unwahrscheinlich. Sein Terminkalender ist voll, und auch sein Stil könnte für viele Zuschauer zu überdreht wirken.

Stattdessen gibt es einen Namen, der bereits offen Interesse bekundet hat und der die nötige Handschrift mitbringt: Sam Hargrave, der Regisseur der Netflix-Hits Extraction und Extraction 2. Beim zweiten Teil wurde sogar in Wien gedreht!

Warum Sam Hargrave der perfekte Kandidat ist?

Sam Hargrave ist ein Regisseur, der in den letzten Jahren durch seine intensiven Action-Szenen aufgefallen ist. Seine Filme fühlen sich oft so an, als wären sie direkt aus Call of Duty entsprungen.

Taktische Feuergefechte wie in Modern Warfare

wie in Modern Warfare Spektakuläre Set-Pieces in urbanen Umgebungen, die an Warzone erinnern

in urbanen Umgebungen, die an Warzone erinnern Authentische Kampf-Choreografien

Im Interview mit Dexerto.com verriet Hargrave sogar, dass ihn viele Fans schon mit Verdansk verglichen hätten. Und auch wenn er selbst nicht tief in der Call of Duty-Welt steckt, ist sein Blick fürs Detail in Action-Szenen genau das, was ein solcher Film braucht. Aber es braucht mehr, als raue Explosionen. In Extraction 2 baute er nicht nur Action, sondern auch emotionale Momente ein, die das Publikum packten. Seine Frage „Was ist der emotionale Hook?“ zeigt, dass er die richtige Vision für einen Film mit Substanz hat.

Fans sollten auf Hargrave hoffen

Ob Paramount am Ende wirklich Hargrave verpflichtet, bleibt offen. Klar ist aber: Mit ihm könnte ein Call of Duty-Film die perfekte Mischung aus packender Action und emotionaler Story bieten. Genau das, was die Games seit Jahren ausmacht.

Bis dahin heißt es für Fans: abwarten, spekulieren und hoffen, dass Hollywood diesmal nicht kneift. Aktuell interessiert CoD-Spieler ohnehin mehr, was Treyarch aus Black Ops 7 macht. Der Gameplay-Trailer auf der Gamescom 2025 sorgte jedenfalls für Spott und Diskussionen und veranlasste etliche Fans zur Vorbestellung von Battlefield 6. Der Entwickler ruderte doch zurück und versprach die „Rückkehr zu den Wurzeln“. Wir werden sehen, wie die Beta im Oktober läuft.

Wann startet die Produktion des Call of Duty-Films?

Offiziell gibt es noch keinen Starttermin. Paramount befindet sich aktuell nur in Gesprächen, wie ein aktueller Bericht nahe legt.

Wird Michael Bay den Call of Duty-Film drehen?

Viele Fans wünschen es sich, aber realistisch gesehen ist Sam Hargrave die bessere und wahrscheinlichere Wahl.

Worum könnte es in der Handlung gehen?

Noch gibt es keine Infos. Wahrscheinlich wird der Film an die militärischen Stories von Modern Warfare oder Warzone angelehnt sein.

