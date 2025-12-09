Call of Duty: Black Ops 7 Zombies – Das beste Lethal Equipment das du bekommen kannst

Tim RantzauTim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Die Tödliche Ausrüstung (Lethal Equipment) in Call of Duty: Black Ops 7 Zombies ist dein direkter Weg, um Horden zu vernichten und dich in brenzligen Situationen freizukämpfen. Anders als Taktische Ausrüstung, die zur Kontrolle dient, sind diese Gegenstände auf maximale Zerstörung ausgelegt. Insgesamt stehen dir sieben verschiedene tödliche Wurfgeschosse zur Verfügung.

Dieser Guide zeigt dir, wie du alle Gegenstände freischaltest, und präsentiert die besten Optionen, um die Zombie-Bedrohung in hohen Runden effektiv zu eliminieren.

Werbung

Freischaltmechanik: Leveling und Salvage-Kosten

Alle tödlichen Ausrüstungsgegenstände können in deinem Loadout mit in den Raid genommen werden, sobald du das entsprechende Spieler-Level erreicht hast. Alternativ können sie während eines Matches an den Crafting Tables (Handwerkstischen) mit Salvage (Bergungsmaterial) erworben werden.

Ausrüstung Freischalt-Level Salvage-Kosten pro Nutzung Primärer Effekt Frag Standard 250 Salvage Zeitgesteuerte, kochbare Explosion Cluster Grenade Level 5 250 Salvage Explosion, die in kleine Sprengsätze zerfällt Semtex Level 12 250 Salvage Haftende, zeitgesteuerte Explosion Molotov Level 26 350 Salvage Flächenschaden durch Feuer über Zeit Point Turret Level 33 300 Salvage Automatisch feuerndes, stationäres Geschütz C4 Level 41 400 Salvage Fernzündbare Sprengladung (stapelbar) Combat Axe Level 54 200 Salvage Ein-Treffer-Kill, wiederverwendbar

S-Tier: Der unangefochtene Champion

Nur ein Gegenstand bietet im Zombies-Modus unbegrenzten Schaden und Wiederverwertbarkeit, was ihn zur besten Tödlichen Ausrüstung im Spiel macht.

Combat Axe (Level 54, 200 Salvage)

Werbung

Die Kampfaxt ist der unbestrittene König der tödlichen Ausrüstung und bleibt dies auch in Black Ops 7.

Unbegrenzter Schaden: Die Axt verursacht unendlichen Schaden an normalen Zombies und tötet sie mit einem einzigen Treffer, unabhängig von der aktuellen Runde. Dies macht sie zu einer unschlagbaren Kill-Option, wenn dir die Munition ausgeht.

Die Axt verursacht an normalen Zombies und tötet sie mit einem einzigen Treffer, unabhängig von der aktuellen Runde. Dies macht sie zu einer unschlagbaren Kill-Option, wenn dir die Munition ausgeht. Wiederverwendbarkeit: Nach dem Wurf kannst du die Axt einfach wieder aufheben und erneut verwenden. Solange du sie nicht außerhalb der Karte wirfst, hast du eine unendliche Tötungswaffe.

Nach dem Wurf kannst du die Axt einfach wieder aufheben und erneut verwenden. Solange du sie nicht außerhalb der Karte wirfst, hast du eine unendliche Tötungswaffe. Kosten: Mit nur 200 Salvage ist sie extrem günstig am Crafting Table nachzukaufen, falls du deine Wurfäxte verlierst oder mehr stapeln möchtest.

Mit nur ist sie extrem günstig am Crafting Table nachzukaufen, falls du deine Wurfäxte verlierst oder mehr stapeln möchtest. Einschränkung: Das Freischalt-Level von 54 ist hoch, aber der Aufwand lohnt sich.

Wenn du das Freischalt-Level erreicht hast, solltest du die Kampfaxt in jedem Loadout verwenden.

A-Tier: Zuverlässige und schnelle Explosionen

Diese explosiven Gegenstände sind die besten Optionen, wenn du große Zombie-Ansammlungen schnell vernichten musst.

Semtex (Level 12, 250 Salvage)

Die Semtex ist eine der besten Optionen für eine explosive Ausrüstung.

Funktion: Haftende, zeitgesteuerte Granate.

Haftende, zeitgesteuerte Granate. Nutzen: Sie ist schnell geworfen, haftet an Zombies und Objekten und explodiert nach kurzer Zeit. Dies ist ideal, um schnell ein Ziel (z. B. einen Elite-Gegner) zu markieren und sich sofort aus der Gefahrenzone zu begeben, ohne auf das Kochen warten zu müssen. Der einfache Wurfmechanismus macht sie sehr zuverlässig, und die Kosten von 250 Salvage sind niedrig.

Frag (Standard, 250 Salvage)

Die klassische Fragmentierungsgranate.

Funktion: Kochbare Granate mit zeitgesteuerter Explosion.

Kochbare Granate mit zeitgesteuerter Explosion. Nutzen: Die Möglichkeit, die Granate zu „kochen“, gibt dir eine präzise Kontrolle über den Detonationszeitpunkt. Du kannst sie so timen, dass sie explodiert, sobald sie die Zombie-Horde erreicht. Obwohl das Kochen dich kurz verlangsamt, ist sie wegen ihrer Zuverlässigkeit und der niedrigen 250 Salvage-Kosten immer eine solide Wahl.

B/C-Tier: Situative und riskante Ausrüstung

Diese Gegenstände sind entweder teurer, erfordern eine spezifische Nutzung oder sind in Zombies weniger effektiv als in anderen Modi.

C4 (Level 41, 400 Salvage)

Die C4 ist eine mächtige, aber langsame Option.

Funktion: Fernzündbare Sprengladung; du kannst bis zu 3 Ladungen platzieren und sie auf Knopfdruck zünden.

Fernzündbare Sprengladung; du kannst bis zu 3 Ladungen platzieren und sie auf Knopfdruck zünden. Einschränkung: Das Aufstellen der Ladungen erfordert eine strategische Platzierung und Zeit, was in hohen Runden gefährlich ist. Der verzögerte Zündmechanismus (du musst den Detonator ziehen) kann in hektischen Situationen zu langsam sein. Die hohen 400 Salvage-Kosten pro Ladung sind ebenfalls ein Nachteil.

Molotov (Level 26, 350 Salvage)

Die Molotowcocktail-Granate eignet sich gut für den Flächenschaden über Zeit.

Funktion: Erzeugt eine brennende Fläche auf dem Boden, die Zombies verbrennt.

Erzeugt eine brennende Fläche auf dem Boden, die Zombies verbrennt. Einschränkung: Obwohl sie gut gegen Elite-Gegner wie Zursa sein kann (die oft eine Schwäche gegen Feuerschaden haben), ist der größte Nachteil das auf dem Boden zurückbleibende Feuer. Es kann deine Fluchtwege blockieren und dir selbst Schaden zufügen, was in Paniksituationen gefährlich ist. Die 350 Salvage sind für den Flächenschaden akzeptabel, aber die Selbstgefährdung ist ein hohes Risiko.

Cluster Grenade (Level 5, 250 Salvage)

Die Streu-Granate zerfällt nach der Explosion in kleinere Sprengsätze.

Einschränkung: Die Streuung ist unvorhersehbar und der resultierende Schaden ist nicht so konzentriert wie bei der Frag oder Semtex. Zudem besteht das Risiko, von den unkontrollierten Mini-Explosionen selbst getroffen zu werden, was dich verlangsamen oder deinen Schild beschädigen kann.

Point Turret (Level 33, 300 Salvage)

Werbung

Das Mini-Sentry-Geschütz ist in Zombies wenig empfehlenswert.

Einschränkung: Obwohl es Horden ablenken kann, ist sein Schaden in hohen Runden gering. Sein Hauptproblem ist, dass es deine Zombie-Züge stört. Es tötet Zombies wahllos und verursacht Nachschub an neuen Gegnern, was es dir erschwert, die Horden für effiziente Kills zu bündeln. Für 300 Salvage gibt es deutlich bessere Verwendungszwecke.

Für den ultimativen Vorteil im Zombies-Modus solltest du dich darauf konzentrieren, das Combat Axe auf Level 54 freizuschalten. Wenn du auf Explosiva angewiesen bist, wähle die schnelle und zuverlässige Semtex. Diese Ausrüstungen bieten das beste Verhältnis von Schaden, Geschwindigkeit und Sicherheit.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!