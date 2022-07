Call of Duty 2024 geleakt? – Insider von Twitter gesperrt

Das nächste Call of Duty (2022) soll eine große Auswahl an bekannten Maps aus Modern Warfare 1-3 bieten. - (C) Activision

Call of Duty: Modern Warfare 2 steht für Oktober bereits in den Startlöchern. Da es, bisher jedenfalls, noch keine Hinweise auf einen Call of Duty Teil für das Jahr 2023 gibt, würde das wiederum bedeuten, Call of Duty kehrt frühestens 2024 mit einem neuen Teil zurück. Möglicher Kandidat wäre ein neues Black Ops. Denn, in einem im Mai abgehaltenen Alpha Test zur Call of Duty: Warzone Mobile-Version, sind wohl zwei Maps zu einem zukünftigen Call of Duty geleakt. Dataminer haben anscheinend entsprechende Referenzen im Mobile Spiel entdeckt.

Wo ist der Hinweis zu Call of Duty 2024?

Leaker @RealityUK teilte Screenshots, auf denen zwei Ladebildschirme zu sehen sind. Einer zeigte den Ladeschirm zur Karte “Stealth”, der andere den Ladeschirm zur Karte “Pillage”, erstmal unspektakulär. Des Rätsels Lösung liegt in der Dateibezeichnung.

Jede Datei hat ein Kürzel im Namen, der auf das zugehörige Spiel schließen lässt. IW9 bedeutet zum Beispiel Infinity Ward 9. Das heißt, die zugehörige Map-Datei ist aus dem neunten Call of Duty von Infinity Ward, was Modern Warfare 2 sein wird.

Das Kürzel der beiden Screenshots beginnt mit T10, was Treyarch 10 bedeutet. Hier kommt der Twist, Treyarch hat bisher nur neun Call of Duty Spiele entwickelt, zuletzt das 2021 erschienene Call of Duty: Vanguard. Da seit 2018 kein Black Ops Teil mehr erschien, könnte das eine mögliche Veröffentlichung sein.

Es sollen sogar einige Dateien zum “Escape from Tarkov” ähnlichen Call of Duty DMZ (vermutlich “Demilitarized Zone”) Modus in der mobilen Version gewesen sein.

Leider wurde @RealityUK vorübergehend von Twitter suspendiert, weshalb du die Screenshots nicht mehr begutachten kannst. Vielleicht auch ein Indiz, dass etwas dran war.

Wann erscheint das nächste Call of Duty?

Herbst 2022: Modern Warfare 2

Herbst 2024: Möglicherweise ein neues Black Ops

Wir halten dich am Laufenden!