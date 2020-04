Wie schnell surft man in Österreich? - Pixabay

Wien, Österreich – Wie schnell surft Österreich? Haben wir im internationalen Breitband-Vergleich überhaupt eine Chance? Von der morgendlichen Videokonferenz über das nachmittägliche Online-Zocken bis zum abendlichen Serien-Streaming: Unser Alltag findet gerade jetzt online statt. Dafür sind aber natürlich stabile Internet-Geschwindigkeiten nötig.

Breitband-Vergleich: Eindeutiger Spitzenreiter kommt nicht aus Europa

Geschwindigkeits-Ranking von Ookla. Die Betreiber der bekannten Webseite Speedtest.net erfassen die Verbindungsgeschwindigkeiten aus aller Welt und küren im Speedtest Global Index (Stand März 2020) den Stadtstaat Singapur zum Spitzenreiter. Satte 197,26 MBit/s Downstream werden hier im Durchschnitt gemessen. Beim Upstream sind es sogar 208,26 Mbit/s. Beide Werte liegen in kaum einem anderen Land derart nahe beieinander. In Österreich können wir von so schnellen Internet nur träumen!

Die Spitzenposition Singapurs ist das Ergebnis eines fokussierten Glasfaserausbaus im Rahmen der Initiative „Next Generation Nationwide Broadband Network“. Vergleichbare Anstrengungen verlangen von anderen Ländern ungleich mehr Investitionen, da größere Flächen zu erschließen sind. Der Erfolg gibt Singapur jedoch recht.

Europa im Vergleich: Welchen Platz belegt Österreich?

Aus dem europäischen Raum ebenfalls in den Top 10 vertreten sind die Schweiz, Monaco, Frankreich, Schweden und Dänemark. Wer in Europa mit rund 130 Mbit/s angebunden ist, surft oder streamt auf der Überholspur und ist auch im internationalen Vergleich noch gut unterwegs. Und wo landet Österreich im Breitband-Vergleich? Ernüchternde Antwort: Mit durchschnittlich 54,53 Mbit/s reicht es für Platz 55. Die Spitzenwerte kommen dabei aus Wien. Teilweise sind Regionen in Österreich nicht einmal mit 10 Mbit Download ausgestattet, und diese sind sogar in der Nähe der Bundeshauptstadt.

Aber es gibt auch gute Nachrichten. Die Tendenz stimmt nämlich. Im Vorjahr lag die durchschnittliche Anbindung hierzulande dem Speedtest Global Index zufolge bei 37,2 Mbit/s. Es tut sich also etwas, wenn auch langsamer als in anderen Teilen der Welt. Aber wie sieht das Geschwindigkeitsgefälle innerhalb des Landes aus?

Österreich und der Breitbandausbau

Grundsätzlich bleibt festzuhalten, dass Österreich in Sachen Breitbandanschlüsse hinter seinen Möglichkeiten zurückbleibt. Einem aktuellen Bericht der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) zum weltweiten Glasfaser-Ausbau zufolge, sind hierzulande lediglich knapp über drei Prozent der Breitbandanschlüsse per Glasfaser angebunden. Das reicht im Vergleich der 38 erfassten Länder für Platz 34. Die europäischen Spitzenreiter Litauen und Schweden bringen es laut OECD auf Glasfaser-Anteile von 74,61 und 68,95 Prozent. Immerhin: Mit vorhandenen Glasfaseranschlüssen erreichen auch österreichische Kunden echte Spitzengeschwindigkeiten. Der Breitband-Vergleich zeigt: In Österreich haben wir laut internationalen Ranking langsames Internet!

Breitband-Vergleich: 5G und Glasfaserausbau nur sehr langsam

Zwar basieren die Daten von Speedtest-Anbietern naturgemäß nur auf den Nutzern der jeweiligen Dienste und zeichnen entsprechend kein allumfassendes Bild. Dennoch sind sie repräsentativ und belegen: Die Online-Geschwindigkeiten in Österreich könnten gerne noch den einen oder anderen Zahn zulegen. Besonders wichtig für Internet-Kunden ist hierbei, die verfügbare Online-Bandbreite komplett und im ganzen Zuhause auch ausnutzen zu können. Genau das geschieht jedoch in vielen Haushalten nicht. Müssen Internet-Router im Alleingang ganze Haushalte mit WLAN versorgen, gelangen sie schnell an ihre Grenzen. Das Ergebnis sind Aussetzer bei der Verbindung, Abbrüche bei Videotelefonie und mitunter schlechte Auflösungen beim Online-Streaming.

