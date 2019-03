Es gibt eine Menge dLAN-Adapter, die man auf Amazon & Co. findet. Wenn die Wände zu dick sind, oder die Entfernungen zu weit, dann bietet es sich an den Stromkreis für schnelles Internet im Haus zu nutzen. Devolo Magic 2 WiFi gehört sicherlich zu den höherpreisigen Produkten in diesem Segment. Ob es sich auszahlt erfährt ihr in unserem Praxis-Test.

Devolo stellte uns das „Magic 2 Multiroom-Kit“ zum Praxis-Test zur Verfügung. Im Lieferumfang enthalten sind

1x devolo MAGIC 2 LAN 1-1 Powerline-Adapter

2x devolo MAGIC 2 WiFi 2-1 Powerline-Adapter

1x Ethernet-Kabel RJ45

1x Installationsanleitung

Installation

Die Installation ist einfach. Wirklich einfach. Man benötigt nur eine freie Steckdose in der Nähe des Internet-Routers. Alle Adapter sind hochwertig verarbeitet und bieten auch eine Steckdose, damit man keinen der wichtigen Steckdosen-Plätze im Haus verliert. Sehr praktisch! Um die Verbindungsrate nicht zu schmälern, sollte man die Adapter direkt an die Steckdose integrieren, nicht über eine Verteilerdose. Wenn man keine freie Steckdose hat, heißt es eben ein wenig umbauen am Arbeitsplatz. Aber das ist schnell geschafft.

Damit sich die Adapter auch miteinander verbinden gilt es zuerst die zusätzlichen Powerline-Adapter in die gewünschten Steckdosen im Haus oder der Wohnung zu platzieren. Danach kann man den LAN-Adapter mit dem mitgelieferten Ethernet-Kabel RJ45 verbinden. Danach folgt ein automatisches Pairing und die Verschlüsselung der Adapter. Leuchten alle LEDs permanent weiß ist die Konfiguration auch schon wieder abgeschlossen. Sollte dies nicht auf Anhieb funktionieren gibt es auch eine manuelle Pairing-Funktion.

Das war dir jetzt zu flott? Es gibt auch noch eine „Cockpit-Software“ von devolo für den Rechner oder die „devolo Home Network“-App für das Smartphone. Beide Programme erlauben zusätzlich neben einer Übersicht, Verwaltung und Einstellungsmöglichkeiten auch eventuelle Firmware-Updates durchzuführen.

Praxistest

Die Powerline-Adapter der Magic 2-Serie schaffen über die Stromleitung theoretisch bis zu 2.400 Megabit pro Sekunde (Mbps). Die Vorgängerserie, Magic 1, nur die Hälfte. Ein G.hn-Chip in der zweiten Generation ermöglicht das doppelte Tempo. Der Haken an der Sache ist, wenn man bereits Vorgänger-Modelle zu Hause hat, dass diese nicht kompatibel sind. Die alten und neuen Geräte lassen sich zumindest parallel im Haus betreiben.

Wer so wie ich in der Peripherie wohnt, der benötigt jedes verfügbare Megabit für Videospiele, Streaming und Co im eigenen Netzwerk. Immerhin hat doch das 8K-Zeitalter begonnen. Dazu habe ich einige Speedtests durchgeführt. Sogar durch zwei Beton-Wände hindurch und 50 Meter im Garten stehend gab es fast keine Einschränkungen, gegenüber dem Router selbst. Der schlechteste Wert waren dreiviertel der verfügbaren Bandbreite. Vor allem mit der intelligenten WiFi-Abdeckung, mit der Mesh WLAN-Technik, wechselt man automatisch zum jeweils stärksten Zugangspunkt, je nachdem wo man sich mit dem Endgerät (in meinen Fall ein Smartphone) befindet. Ab einer Fläche ab ca. 90m² empfiehlt devolo eine solche Konfiguration. Dabei kann man, neben der mitgelieferten zwei Powerline-Adapter, das Netzwerk jederzeit erweitern.

Also warum auch nicht in der Gartenhütte (so wie ich)? Der Sommer kommt bestimmt und da macht es doch gleich noch mehr Spaß den Laptop, das Tablet und Co mit nach draußen zu nehmen. Wer sagt wir Gamer vertragen keine Sonne…

Fazit

Devolo’s Magic 2 WiFi bietet intelligente WLAN-Funktionen uns rasantes Powerline-Tempo. Das macht ordentlich was her. Die Geschwindigkeit des WLANs kann überzeugen und auch dicke Betonmauern sind nun kein Hindernis mehr. Die Einrichtung kann wirklich jeder machen, einfach anstecken. Der einzige Wehrmutstropfen ist die App, die etwas unkomplizierter hätte ausfallen dürfen. Wer WLAN im ganzen Haus haben möchte, ohne Abstriche, der kann auf dieses Produkt zugreifen!

Kauftipp:

Devolo Magic 2 Wifi: Fantastisches Powerline-Multiroom Kit mit WLAN-Funktion, bis 2400 Mbit/s Wifi AC, 2x Gigabit LAN-Anschluss pro Adapter, integrierte Steckdose, Mesh WiFi, Access Point, weiß bei Amazon.de für EUR 299,90 bestellen

Auch wenn das getestete Set mit einem Preis von knapp 300 Euro zu Buche schlägt, passt das Preis/Leistungsverhältnis. Mit den einzeln erhältlichen, kompatiblen Adaptern (rund 80 Euro) kann das Netzwerk beliebig erweitert werden. Damit können große Häuser mit mehreren Stockwerken und vielen Zimmern schnell und einfach mit schnellem Internet versorgt werden. Ein Umbau kommt sicher teurer.