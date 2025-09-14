Borderlands 4: FOV-Slider für PS5/Xbox Series & beste PC-Einstellungen für AMD-Grafikkarten

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Borderlands 4 ist erschienen und die erste Frage stellt sich: Wann kommt endlich der FOV-Slider auf Konsole? Genau diese Frage stellen sich viele Borderlands-Spieler seit Release. Nun hat Gearbox die Community erhört: Für Borderlands 4 wird die langersehnte Option auf PS5 und Xbox Series X/S entwickelt.

Über den offiziellen Borderlands-Account auf X.com bestätigte das Studio, dass ein „Field-of-View“-Regler auch auf Konsolen kommen soll. Ein Release-Datum gibt es zwar noch nicht, doch die Entwickler versprechen weitere Updates, die sich direkt am Feedback der Spieler orientieren.

Gearbox hört auf die Fans

Schon seit Monaten wünschen sich Konsolenspieler die gleiche Flexibilität wie PC-Nutzer, die den FOV-Slider von Beginn an nutzen können. Ein Fan fragte gezielt nach der PS5-Pro-Version – Gearbox stellte klar, dass das Feature für alle Current-Gen-Konsolen geplant ist.

Parallel dazu erschien ein frisches Update für die PC-Version, das vor allem die Stabilität verbessern soll. Spieler müssen allerdings wissen: Sobald Grafikeinstellungen geändert werden, werden Shader neu kompiliert – ein Vorgang, der bis zu 15 Minuten dauern kann.

Neue Optimierungstipps für PC-Spieler

Um Performance-Probleme zu minimieren, hat Gearbox offizielle Guides veröffentlicht:

NVIDIA-Nutzer sollten den neuesten Game Ready Driver (581.29) installieren und empfohlene Einstellungen nutzen.

sollten den neuesten Game Ready Driver (581.29) installieren und empfohlene Einstellungen nutzen. AMD-Spieler erhalten eigene Konfigurationstipps, die auf ihre Hardware abgestimmt sind (unterhalb als Bild für dich eingefügt).

erhalten eigene Konfigurationstipps, die auf ihre Hardware abgestimmt sind (unterhalb als Bild für dich eingefügt). Änderungen an Grafikoptionen erfordern Geduld, da Shader immer neu aufgebaut werden.

Das Entwicklerteam betonte, dass weitere Verbesserungen in den nächsten Wochen folgen werden. Nach dem gemischten Feedback zur PC-Performance soll Borderlands 4 so auf allen Plattformen optimiert werden.

Auch wenn der FOV-Slider noch auf sich warten lässt, zeigt Gearbox klar, dass Community-Feedback ernst genommen wird. Wer Borderlands 4 aktuell auf PC spielt, profitiert zudem von neuen Stabilitäts-Updates und Optimierungshilfen. Konsolenspieler dürfen sich schon jetzt auf mehr Komfort freuen.

