Borderlands 3 erscheint am 13. März für Steam

Der neueste Eintrag in der Borderlands-Saga erschien letztes Jahr mit Borderlands 3 und hat den großen Erfolg gesehen, an den wir uns mit der Serie von Gearbox gewöhnt haben.

Es brachte den Plünderer-Shooter mit seinem Kunststil und seinem Popkultur-Humor zu dieser Generation von Konsolen. Es war auch Teil des Feuersturms der Kontroversen, der den Epic Games Store auf der PC-Storefront umgab. Es war eine zeitlich festgelegte Exklusivität für Epics Launcher (etwas, das das Unternehmen auf dem PC getan hat und weiterhin tun wird), aber jetzt wissen wir, wann es auch auf Steam losgeht.

Diejenigen, die im beliebten Store von Valve auf das Spiel warten, können nun die Tage zählen. Anbei haben wir einen lustigen Tweet für euch:

Mayhem is coming to Steam! #Borderlands3 releases on Steam March 13! Add it to your wishlist right now to be notified as soon as it’s available!

➜ https://t.co/evgpF4TMMm pic.twitter.com/TX3yPwez0b

— Borderlands 3 (@Borderlands) February 27, 2020